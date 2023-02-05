姊妹花園夜市玩籃球！攤商惡意不找零　市府突襲發現竟是坑客慣犯

▲民眾在花園夜市玩籃球，投訴老闆惡意不找錢，消保官一查竟是慣犯。（圖／台南市場處）

記者趙蔡州／綜合報導

有一名女網友在網路上投訴，她日前到台南花園夜市玩籃球遊戲，不料碰上業者惡意不主動找錢，直到她想起詢問店家，店家才心不甘情不願找零。對此，台南市場處4日會同消保官前往稽查，發現引起爭議的業者與去年射氣球坑殺遊客的老闆為同一人，遺憾再次發生消費糾紛，不排除再度停業懲處。

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▲花園夜市籃球攤老闆「惡意不找錢」，台南市場處4日會同消保官前往稽查。（圖／台南市場處）

女網又在臉書「爆料公社」投訴，她與妹妹日前到台南花園夜市玩籃球遊戲，老闆表示一局只要100元，他們給500元說要玩一局，結果老闆收錢後卻沒有主動找錢，直到他們離開前詢問店家，店家才心不甘情不願找零，氣得他們決定向夜市管委會投訴，才知道這家籃球攤老闆是慣犯，以前就曾坑殺過客人。

籃球攤老闆以前在夜市經營射氣球，2022年11月遭一對情侶投訴坑殺，他先是話術情侶「不用急著給錢，玩完再一算錢」，接著過程中不斷主動遞上飛鏢，讓情侶誤以為是免費招待，最後才要求2人支付5200元。台南市場處去年前往稽查，經管委會調查後確有其事，決議讓該老闆停業1個月。

▲老闆去年在花園夜市經營射氣球，才因為「坑殺客人」被夜市管委會停業1個月。（圖／台南市政府）

沒想到事件發生至今才不到3個月，老闆又傳出經營籃球遊戲坑殺可人。台南市場處4日會同法制處消費者保護官前往稽查，夜市管委會調查後發現，引發爭議的籃球九宮格攤與射氣球攤老闆皆同一人，上次已處停業處分一個月，遺憾再次發生消費糾紛，4日晚間已約談業者，不排除再度停業懲處。