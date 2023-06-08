台南大東夜市驚爆砸攤！炒麵老闆撂人打爛3C攤　幕後原因曝光

記者林悅／台南報導

台南東區知名大東夜市，6日深夜驚爆攤商間疑因攤費糾紛引發暴力砸攤，台南市警一分局據報前往查處時，衝突雙方已離去，警方7日凌晨2時許，傳喚吳姓主嫌與受害許姓攤商到案，因許男不提告毀損；吳嫌供詞也避重就輕、不供出其他涉案共犯，警方先依聚眾鬥毆罪嫌將吳嫌函送台南地檢署偵辦，再擴大追查共犯。

▲台南東區知名大東夜市，6日深夜驚爆攤商間疑攤費糾紛引發暴力砸攤事件，被網友錄下影片PO在臉書社群爆料。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

市警一分局東門派出所，6日深夜11時多接獲民眾報案，指稱東區大東夜市內1家賣手機殼等3C產品的攤位遭人暴力砸攤，警方獲報到場時，涉率眾砸攤的人已經離去。警方調查了解，遭砸攤受害的3C攤商40歲許姓男子與涉砸攤的45歲吳姓男子，雙方都是在東區大東夜市與台南北區花園夜市擺攤的攤商，吳男係經營炒麵餐飲生意。

據了解，許男在北區花園夜市有攤位轉租給吳男，吳男說要請朋友把攤位租金匯款給許男，許男認為這樣不妥、他要收取現金，雙方疑為此起爭執，吳男涉率7、8人到許男的攤位理論而引爆砸攤衝突。

過程被到大東夜市逛夜市的網友拍下吳男一方涉砸攤的過程影像，其中有人對許男怒嗆難聽的國罵，還有人涉嫌持刀恐嚇作勢要砍許姓男，網友將影片PO上爆料公社，並表示：「台南最近治安怎麼了？是沒有王法了嗎？」。

市警一分局表示，警方受理後積極查辦，7日凌晨2時許，即通知吳姓主嫌與受害的許姓攤商進行訊問，因為許男不提告毀損；吳嫌供詞也避重就輕、不供出其他涉案共犯，警方將持續追緝其他涉案人到案，以釐清案情，同時先依刑法聚眾鬥毆罪嫌將吳嫌函送台南地檢署偵辦。

警方呼籲民眾如遇有糾紛事件應保持理性、冷靜，撥打110電話報警到場處理，警方也將持續加強防制各類不法犯罪，有案必查，絕對依法嚴辦到底。