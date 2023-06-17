回家見床上1物抓包妻「連結」小王2次　人夫怒討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

曹姓人夫讓范姓妻子在租屋處從事美容事業，2022年9月28日返家時，卻在美容床上發現一個已拆封的保險套，意外抓包妻子外遇林姓男子，還與對方發生過2次性行為，憤而決定離婚並提告求償100萬元。台中地院法官審理後，判范女與林男應連帶賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲曹男在家中發現拆封的保險套，意外抓包妻子外遇。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

曹男在判決書中主張，和妻子婚後育有一名年幼的女兒，一家人平時住在台中市某租屋處，妻子在家中放置美容床經營美容事業，但2022年9月28日返家時，他意外在美容床上發現一個已經拆封、非夫妻倆使用的品牌的保險套，氣得當場提出質疑。

曹男接著表示，妻子當時親口承認是在交友軟體上認識林男，交往期間一共與對方發生2次性行為；由於家中掛有夫妻倆的結婚照、家庭生活照片，他認為林男應該早就知道妻子已婚，2人仍在家中發生性行為，讓他無法接受，最終決定離婚，獨自扶養女兒，並對2人提告求償100萬元。

對於丈夫的指控，范女坦承外遇且與林男發生2次性行為，被丈夫發現之後已經誠心道歉，也接受所有離婚條件、不爭取孩子的監護權，並在換取丈夫的原諒之後離開，希望對方能早日放下此事，弭平傷痛。林男也坦承與人妻交往，僅抗辯求償金額過高。

台中地院法官認為，范女與林男發生性行為，確實侵害到曹男的配偶權，考量到3人的學經歷、收入、侵害時間長短、破壞婚姻程度等因素，最終判范、林2人應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。