目睹妻子和「前男友」全裸滾床！　綠帽夫氣炸持刀猛刺

▲泰國29歲男子目睹妻子和前男友上床，憤而持刀刺傷對方。（圖／翻攝自Thaiger）



記者張方瑀／綜合報導

泰國一名男子親眼目睹妻子和情夫全身赤裸躺在床上後，憤而持刀刺向情夫，造成對方胸部和手臂嚴重受傷。他被逮捕時表示，自己因患有重度憂鬱症住院，但妻子竟拒絕到醫院陪伴，反而在家裡和情夫，也就是她的前男友幽會，所以才會一氣之下持刀傷人。

根據Thaiger報導，泰國羅永府一名29歲男子因患有嚴重憂鬱症住院，但他的20歲妻子卻拒絕到醫院陪伴，還直接告訴他，自己要去找25歲的前男友。當時男子連續打了2個小時的電話，妻子都未接聽，所以他就逃出醫院，沒想到卻在家中房間看到兩人全身赤裸躺在床上。

男子一氣之下拿起家中的裁紙刀直接捅向情夫，導致對方左手和胸部嚴重受傷送醫，而警方趕到後也立刻將他逮捕。男子向警方供稱，自己深愛著妻子，也在結婚後用心照顧妻子和前男友生下的孩子，但沒想到妻子卻不願和前男友斷絕聯繫，選擇背叛自己。

男子說，他當時在房間門口看著他們兩人在床上溫存長達10分鐘，最後真的無法控制怒氣，才會憤而拿刀行刺。男子表示，願意為自己的所作所為受到懲罰，也對孩子必須知道這些暴力行為感到愧疚。

目前警方尚未對男子提出指控，若根據泰國刑法第295條，男子將依「造成他人傷害」的罪名，被判處最高2年監禁與4萬泰銖的罰款。