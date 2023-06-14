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社會 社會焦點 保障人權

跨年夜揪小王電愛！人妻挑逗「罰1個月不准摸我」　夫門外崩潰

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻在房間裡跟小王電話偷情時，全程被站在門外的丈夫聽見。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台南報導

台南一名人夫跨年夜時聽見妻子在房間講電話，但內容全是鹹濕的調情對話，結束後當面找妻子對質，她見事跡敗露，坦承偷吃，對話紀錄中不乏提及嘿咻一事，人夫崩潰求償50萬元。台南地院簡易庭審理後，判決小王須賠償20萬元。

人夫阿輝（化名）指控，與妻子小花（化名）於2021年6月結婚，婚後感情和睦且融洽，隔年12月31日的跨年夜，聽見小花正用手機與他人聊天，對話中卻是各種挑逗、傾慕、親暱等淫言穢語，雙方還互喊「寶貝、老婆」。

阿輝等到通話結束後，才默默進門質問，而小花也未多做解釋，坦承在2021年9月開始外遇，發生超過10次以上的性行為，並主動拿出與小王的對話紀錄，聊天背景不僅是2人的甜蜜合照，小王更表示「愛妳不是醉才愛」，氣得提告小王求償50萬元。

阿輝庭上也拿出當晚側錄2人對話的證據，小花表示「罰你一個月不准摸我」、「包括抱抱親親」、「打砲」、「不給你一點懲罰不行」，小王則回覆「寶貝別生氣」、「好…但你不要生氣唷對不起」、「我…真的沒那意思但我接受懲罰」、「去找你對我來說很重要，寶貝拜託不要這樣」。

小王經合法通知未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作聲明或陳述。

法官勘驗上述證據，認定小王與小花確實有不當交往及發生關係，請求給付撫慰金有據，判決小王須賠償20萬元給阿輝，全案還可上訴。

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