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社會 社會焦點 保障人權

百萬年薪妻打掃驚見壯陽藥+摩鐵發票　老公認了帶小三「衝衝衝」

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新北一人夫偷吃小三，還辯稱是妻子同意他可以向外找別的女人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名年薪百萬的人妻在打掃家裡和車子時，發現保險套和大量壯陽藥，還有摩鐵發票，驚覺丈夫出軌。但姦情曝光後，丈夫仍繼續和小三玩遍各地，還一起入住海景溫泉旅館，在全台5縣市都開過房，讓人妻憤而提告。新北地院審結，判丈夫和小三應連帶賠償60萬元，全案還可上訴。

正宮主張，丈夫從2020年起，每晚都說要去超商買咖啡、抽菸，固定在9點左右出門，連女兒都起疑，要她多注意爸爸最近的行為，但她為了家庭和諧不願多疑。不料她於2020年11月13日整理家中和車輛時，竟發現保險套和大量壯陽藥，還有上個月去摩鐵的發票，以及在上班時間出遊宜蘭的發票。經她不斷質問，丈夫才坦承於同年5月下載交友軟體認識小三，兩人有上摩鐵、到宜蘭2天1夜旅行。

正宮表示，因丈夫一再道歉，以給女兒一個完整的家為由請求原諒，她也就暫不追究，沒想到丈夫繼續和小三相約南投、台中、台南等地旅館幽會，還到萬里一家海景溫泉旅館開房，讓她忍無可忍，提告向2人求償200萬元。

全案審理時，人夫和小三都否認偷吃，人夫辯稱妻子在子女出生後，就拒絕與他同房共寢。有次他又求歡失敗，妻子也說如果他有需求，可以向外找別的女人，她不會有意見。妻子如此不重視婚姻，令他心寒。

法官認為，人夫和小三頻繁出遊、到旅店過夜，雖無法證明兩人有性行為，但已逾越男女正常交往範圍，審酌正宮在公司當副理，年薪百萬，小三每月薪資約3萬，有數筆房地，人夫則任職於食品公司等情，判兩人應連帶賠償60萬元，全案還可上訴。

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