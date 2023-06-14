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社會 社會焦點 保障人權

丈夫過年失蹤揪出「第三個她」　正宮一查崩潰：已墮胎3次

記者黃翊婷／綜合報導

王姓人妻不滿丈夫外遇曾姓女子，不僅在農曆春節期間大搞失蹤，曾女還為丈夫墮胎過3次，婚外情的事情曝光之後，兩人甚至跑來工廠挑釁，讓她大受打擊，憤而決定對小三提告求償100萬元。台中地院法官審理後，判曾女應賠償王女40萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲王女發現丈夫外遇曾女，女方還曾為愛墮胎3次。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

王女在判決書中提到，和楊男已經結婚超過20年，目前婚姻關係仍存續中，曾女明知丈夫是有配偶之人，仍在2019年間與丈夫交往並同居，甚至墮胎過3次；此外，2022年2月1日是大年初一，丈夫並未返家過節，直到隔天才回來，夫妻倆為此大吵一架，她在這個時候才知道丈夫外遇，之後丈夫便離家與曾女同居，再也沒有回家。

王女接著說，更誇張的是，丈夫與曾女的婚外情曝光之後，竟然還在2022年4、5月間一起跑到她工作的工廠挑釁，甚至與楊母發生爭執，砸壞公司資產，她為此受到極大的精神痛苦，因此決定對曾女提告求償100萬元。

曾女經過法院合法通知並未出庭，也沒有出示任何書狀聲明。台中地院法官認為，王女針對丈夫外遇一事，提出戶籍謄本、簡訊翻拍照片、現場照片為證，而曾女經合法通知並未出庭也沒有提出反駁，依法視同自認上述情節。

法官接著表示，王女與楊男已經結婚超過20年，曾女與楊男的不正常交往則長達3年多，考量到雙方的經濟收入、受侵害程度、加害程度等因素，最終判曾女應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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