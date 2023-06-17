　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

對流局部大雨襲補班日　梅雨季要掰掰了！夏季型午後雷雨接力

▲台北午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲今白天部分地區留意熱對流局部大雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面北抬，台灣受西南季風影響，今(17日)各地雲多有短暫陣雨或雷雨，白天留意熱對流局部大雨；明(18日)水氣減少，迎風面中部、南部有局部短暫雨，北部、東部留意午後熱對流降雨。下個周末(24日~25日)起太平洋高壓增強，天氣趨向夏季型午後雷雨型態，梅雨季告一段落，後續要留意南邊海面熱帶擾動發展。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今天周六(17日)台灣仍在西南季風環境內，各地雲量偏多，普遍有短暫陣雨或是雷雨出現機會，因雲層大多由南往北移動，沿海地區雲層移入、降雨機會較高。白天配合熱力作用，山區要留意局部熱對流發展，熱對流生長區域可能有局部較大雨勢。整體來說雨量應會比昨天來得小，到了今晚水氣逐漸減少，降雨狀況會更進一步趨緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明天周日(18日)台灣仍在西南風環境內，不過水氣減少，降雨情況也跟著縮減。吳聖宇指出，預報資料看起來在迎風面的中部、南部仍有局部短暫陣雨機會，但主要降雨會偏向白天因為熱力作用而在山區發展擴散的熱對流降雨，仍有可能出現局部單點較大雨勢；平地部分則是在大台北、東半部較容易受熱對流擴散影響出現降雨，午後外出要留意天氣變化。

由於降雨減少後，溫度也會跟著往上升，明天不少地區白天高溫預報32度到34度以上，轉熱情況趨於明顯。

▲▼今白天嚴防熱對流局部大雨。（圖／氣象局）

▲今白天嚴防熱對流局部大雨。（圖／氣象局）

吳聖宇表示，下周一(19日)到下周五(23日)台灣附近還是受西南風影響，迎風面中部、南部雲量較多，偶有局部短暫陣雨機會，北部、東半部則是要留意白天熱力作用造成的午後熱對流降雨，但整體預報資料來看降雨量普遍都不多，大多數地方可能一整天都是多雲或有陽光的天氣，天氣型態比起這個禮拜來說算是穩定不少。

溫度部分則明顯偏高，吳聖宇提醒，尤其是有可能出現西南風下沉增溫的北部地區，高溫預報都來到35到36度以上，其他地方也有32到34度以上，夏天感受變得相當顯著。受到西南風繞過台灣地形的影響，中北部沿海空曠地區以及恆春半島、綠島蘭嶼一帶在下周也容易出現強陣風的現象。

吳聖宇分析，下周末(24日~25日)起太平洋高壓增強，台灣附近風向開始轉偏南風到東南風，整體天氣型態會更趨向夏季型午後雷雨為主，主要降雨都集中在中午過後，山區降雨機會又會比平地來得明顯，同時溫度也將持續偏高，梅雨季算是正式告一段落，進入夏天的狀態，再來要關心的可能就是南邊海面上的熱帶擾動系統發展狀況了，不過時間尚早，有較明確發展趨勢後再來留意。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／今年股利掛蛋！　董事長向87萬股東道歉了
離婚姊弟戀「雙雙墜樓亡」！　鄰居：有聽到爭吵聲
幼兒園餵藥「似乎被帶風向」　兒科醫不忍全說了
快訊／09:47規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級
大雨襲補班日！　梅雨季要掰了
快訊／籃球場驚見男屍！　緊急封鎖現場
快訊／年輕夫妻墜樓！　雙雙慘死
快訊／連鎖大賣場驚見男屍　蹲坐廁所死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿聯酋1班機回歸　「一排旅遊網紅」讚爆！過來人爽曝：很好睡

公公指甲留超長！人妻看傻「留著要幹嘛？」　內行曝2功用

錄取11新人「只1人報到」　原因傻眼！人資怒：現在年輕人在想什麼

快訊／09:47花蓮卓溪規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

對流局部大雨襲補班日　梅雨季要掰掰了！夏季型午後雷雨接力

歡送3生！苗栗武榮國小「最後一場畢業典禮」　她許願：不要改變

鄰居點外送地址填她家　一票苦主喊＋1！原因曝光

叫你「不要想」什麼越容易想到！過度分析+自我批評=肯定會搞砸

自殺防治大佬遭控傳私密照摸腿　調查結果今出爐！他回：莫名其妙

新竹某私幼傳「彈童嘴」等5不當對待　還嗆家長：彈師嘴能消氣就來

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

阿聯酋1班機回歸　「一排旅遊網紅」讚爆！過來人爽曝：很好睡

公公指甲留超長！人妻看傻「留著要幹嘛？」　內行曝2功用

錄取11新人「只1人報到」　原因傻眼！人資怒：現在年輕人在想什麼

快訊／09:47花蓮卓溪規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

對流局部大雨襲補班日　梅雨季要掰掰了！夏季型午後雷雨接力

歡送3生！苗栗武榮國小「最後一場畢業典禮」　她許願：不要改變

鄰居點外送地址填她家　一票苦主喊＋1！原因曝光

叫你「不要想」什麼越容易想到！過度分析+自我批評=肯定會搞砸

自殺防治大佬遭控傳私密照摸腿　調查結果今出爐！他回：莫名其妙

新竹某私幼傳「彈童嘴」等5不當對待　還嗆家長：彈師嘴能消氣就來

阿聯酋1班機回歸　「一排旅遊網紅」讚爆！過來人爽曝：很好睡

美日菲首度召開國安會議　強調「維持台海和平」重要性

最高檢打詐策進會　基層要求金管會建黑名單「切斷犯罪工具」

韓職將有第2座巨蛋球場　計畫2028年啟用是SSG登陸者隊主場

「我要走了再見」婦爬工地14F頂樓　警用「這招」驚險救人

快訊／00713指數大刪21檔成分股！　4檔金融股、緯創被剔

陳柏毓優質先發奪8K本季最多　鄭宗哲同場敲安、策動2雙殺

整片城市全毀　空拍照曝光！　烏克蘭反攻收復國土

北市警查槍「毒品藏排氣管」送線民　3警被反咬一口...遭起訴停職

普丁證實首批戰術核武「已抵白俄」　警告西方還爆粗口：去他X的

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

9縣市大雨！　2地區明起「劇烈雷雨」炸到端午連假

幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

氣象局5縣市大雨特報　中南部今降雨機率高

即／2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

電影開演前5分鐘「男友喊2句」轉身就走！原因超瞎

F奶網紅爆　被「當紅女星男友」公園性侵未遂

日本必買10大價差商品曝光　保健食品排第二

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

唐吉訶德取消24hrs營業！網點關鍵

妹子回國「見機場1畫面」怒嗆：台灣人哪個字看不懂

炒飯王冠軍遭轟態度差　老闆回嗆

更多熱門

相關新聞

9縣市大雨！　2地區明起「劇烈雷雨」炸到端午連假

9縣市大雨！　2地區明起「劇烈雷雨」炸到端午連假

今(17)日「滯留鋒」北移、加上西南季風影響，全台各地降雨明顯，氣象局針對全台9縣市發佈大雨特報。明天起至端午連假，中南部受到西南季風影響天氣不穩定、午後雷陣雨發展強，要多加注意。

氣象局5縣市大雨特報　中南部今降雨機率高

氣象局5縣市大雨特報　中南部今降雨機率高

即／2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

即／2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

補班日中南部防雨襲！下周飆36度　端午連假「午後雷雨熱區」曝

補班日中南部防雨襲！下周飆36度　端午連假「午後雷雨熱區」曝

午後對流發威！8縣市大雨特報　大雷雨往南游擊轟2地　

午後對流發威！8縣市大雨特報　大雷雨往南游擊轟2地　

關鍵字：

天氣氣象大雨豪雨午後雷雨梅雨天氣風險吳聖宇

讀者迴響

熱門新聞

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

許傑輝「戳胸部」來真的！

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

《人選之人》黃健瑋被指控「趁機性交」！本人首發聲：絕無違法之情事

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

3線索浮現！《人選之人》男演員被控「趁機性交」

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

劉亮佐演到一半突接「炸彈通知」緊急撤離

她車禍住院！控男友性侵　布簾外有人

賴琳恩爆男星拍戲「又摸又親」！　導演制止還繼續：他感覺來了

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面