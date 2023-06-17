對流局部大雨襲補班日　梅雨季要掰掰了！夏季型午後雷雨接力

▲今白天部分地區留意熱對流局部大雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面北抬，台灣受西南季風影響，今(17日)各地雲多有短暫陣雨或雷雨，白天留意熱對流局部大雨；明(18日)水氣減少，迎風面中部、南部有局部短暫雨，北部、東部留意午後熱對流降雨。下個周末(24日~25日)起太平洋高壓增強，天氣趨向夏季型午後雷雨型態，梅雨季告一段落，後續要留意南邊海面熱帶擾動發展。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今天周六(17日)台灣仍在西南季風環境內，各地雲量偏多，普遍有短暫陣雨或是雷雨出現機會，因雲層大多由南往北移動，沿海地區雲層移入、降雨機會較高。白天配合熱力作用，山區要留意局部熱對流發展，熱對流生長區域可能有局部較大雨勢。整體來說雨量應會比昨天來得小，到了今晚水氣逐漸減少，降雨狀況會更進一步趨緩。

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明天周日(18日)台灣仍在西南風環境內，不過水氣減少，降雨情況也跟著縮減。吳聖宇指出，預報資料看起來在迎風面的中部、南部仍有局部短暫陣雨機會，但主要降雨會偏向白天因為熱力作用而在山區發展擴散的熱對流降雨，仍有可能出現局部單點較大雨勢；平地部分則是在大台北、東半部較容易受熱對流擴散影響出現降雨，午後外出要留意天氣變化。

由於降雨減少後，溫度也會跟著往上升，明天不少地區白天高溫預報32度到34度以上，轉熱情況趨於明顯。

▲今白天嚴防熱對流局部大雨。（圖／氣象局）

吳聖宇表示，下周一(19日)到下周五(23日)台灣附近還是受西南風影響，迎風面中部、南部雲量較多，偶有局部短暫陣雨機會，北部、東半部則是要留意白天熱力作用造成的午後熱對流降雨，但整體預報資料來看降雨量普遍都不多，大多數地方可能一整天都是多雲或有陽光的天氣，天氣型態比起這個禮拜來說算是穩定不少。

溫度部分則明顯偏高，吳聖宇提醒，尤其是有可能出現西南風下沉增溫的北部地區，高溫預報都來到35到36度以上，其他地方也有32到34度以上，夏天感受變得相當顯著。受到西南風繞過台灣地形的影響，中北部沿海空曠地區以及恆春半島、綠島蘭嶼一帶在下周也容易出現強陣風的現象。

吳聖宇分析，下周末(24日~25日)起太平洋高壓增強，台灣附近風向開始轉偏南風到東南風，整體天氣型態會更趨向夏季型午後雷雨為主，主要降雨都集中在中午過後，山區降雨機會又會比平地來得明顯，同時溫度也將持續偏高，梅雨季算是正式告一段落，進入夏天的狀態，再來要關心的可能就是南邊海面上的熱帶擾動系統發展狀況了，不過時間尚早，有較明確發展趨勢後再來留意。