9縣市大雨！　2地區明起「劇烈雷雨」炸到端午連假

▲今(17)日「滯留鋒」北移、加上西南季風影響，全台各地降雨明顯。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(17)日「滯留鋒」北移、加上西南季風影響，全台各地降雨明顯，氣象局針對全台9縣市發佈大雨特報。明天起至端午連假，中南部受到西南季風影響天氣不穩定、午後雷陣雨發展強，要多加注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(17)日「滯留鋒」北移至北部海面，搭配「西南季風」，仍將帶來明顯降雨，應慎防小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生。各地區平地氣溫：北部23至33度，中部24至33度，南部24至35度，東部24至34度。氣象局同時針對台南、花蓮發佈黃色高溫燈號，要多加注意。

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▲台南、花蓮高溫黃色燈號。

另外，由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(17)日新北至雲林地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。大雨特報縣市：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣。

明日至下週二(18至20日)「滯留鋒」在長江流域至北部海面一帶南北徘徊，台灣受「西南季風」影響，迎風面中南部不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，午後發展較強，應注意；背風面北部、東半部相對穩定，炎熱如夏(高溫達36度以上)，要注意防曬、防中暑。

▲全台9縣市大雨特報。

下週三至「端午連假」(20至25日)「太平洋高壓」偏弱，「西南季風」偏強，仍屬5、6月「梅雨季」中南部易降雨的型態之一；迎風面中南部不穩定，有局部陣雨或雷雨，午後發展較強，應注意；背風面北部、東半部相對穩定，炎熱如夏、午後偶有局部短暫雷陣雨的機率。至於連假之後的天氣，則已超過模擬的極限，過多臆測、徒增困擾而已。

▼17日4：20紅外線色調強化雲圖顯示，強對流在台灣西側沿海發展，砧狀雲佈滿西半部(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，強線狀回波在西側沿海(中圖)。4：30閃電監測圖顯示，中部沿海密集閃電(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）