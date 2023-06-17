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新竹某私幼傳「彈童嘴」等5不當對待　還嗆家長：彈師嘴能消氣就來

▲▼新竹某私立幼兒園傳出不當管教。（圖／翻攝臉書）

▲新竹某私立幼兒園傳出不當管教。（圖／翻攝臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

新北幼兒園餵藥風波讓幼兒園安全再度引起注意，一位家長在臉書社團發文踢爆新竹市某幼兒園不當對待事件，透露校方對小孩「膠帶貼嘴巴」、「膠帶捆手」等5個情事，私訊到校方臉書反應，沒想到校方的回竟直接顛覆家長的三觀。

網友在臉書私密社團「幼兒園大小是」發文，指出新竹市某私立幼兒園不當對待孩童，造成孩童自行離園回家。發文家長指出，經過詢問其他家長後發現，原來該情事非個案。

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▲▼新竹某私立幼兒園傳出不當管教。（圖／翻攝臉書）

文中透露，校方對小孩的不當對待有「「膠帶貼嘴巴」、「膠帶捆手」、「小孩被四條膠帶貼牆壁」、「彈嘴巴」、「拿剪刀對著小孩胸口」等。新竹市府也接獲家長投訴，並對該校裁罰6萬元。

不過最令網友傻眼的是，家長私訊到該校臉書反應，表示小孩只要每到上課日子都把自己關起來「實在不懂他到底經歷了什麼」、「彈嘴巴跟賞巴掌有什麼不同」、「除非妳也讓我彈否則我的孩子不能接受」。對此校方則回覆「如果彈老師的嘴巴能讓你消氣，那你就來彈吧！」這回覆也讓許多網友傻眼，也到該校方臉書洗版中。

▼校方老師直接回家長「如果彈老師的嘴巴能讓你消氣，那你就來彈吧！」引起許多家長不滿。（圖／翻攝臉書）

▲▼新竹某私立幼兒園傳出不當管教。（圖／翻攝臉書）

 

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