幼童送公托「臀部生殖器潰爛」　師用腿壓人爽玩手機...惡劣畫面曝

▲高雄右昌公托遭爆不當照顧，老師用腿強壓幼童玩手機。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員白喬茵今（17）日在議會總質詢時爆料，右昌公共托嬰中心去年風光開幕，甚至還大聲宣揚說，師生比僅有1:4，優於其他公托的1:5，結果從6/15開始卻接連接到家長各式各樣照顧不當的投訴。除了有幼童的臀部、生殖器潰爛，甚至還有老師用腿強壓著幼童滑手機，她要求市府好好監督，高雄市長陳其邁則指示社會局徹查，嚴懲不貸。

白喬茵指出，右昌公托開幕不到一年，就有五個小朋友疑似遭到不當對待，原來去年開幕時營造的溫馨氛圍，實際走進去後，根本就是兒童的悲慘世界。

她踢爆有家長投訴，孩童的臀部、生殖器潰爛，明顯是照顧疏失，而園方的說法卻是老師是新來的，不熟悉業務。她批評，一間教室20個小朋友，5個老師，難道說可以把責任全部推給一個新來的老師嗎？事實上該公托也發生過其他老師關櫃子夾傷孩子的手，老師卻說謊是小孩自己開櫃子夾到。

▲高雄右昌公托遭疑照顧不當，導致幼童臀部、生殖器潰爛。（圖／記者賴文萱翻攝）

白喬茵接著曝光照片表示，還有其他老師直接用腿壓著孩童，全部的注意力都放在手機裡，如果孩子有發生任何不適，求救，老師真的可以及時發現並且處理嗎？

另外，其他家長也投訴，孩子待在那邊快一年，結果近三個月，頻繁的對家人咆嘯還會產生推頭的動作，然後一直說「老師打打」。

白喬茵說，2次壓腿投訴、1次臀部潰爛、1次夾手、1次老師咆哮跟推人的投訴，很明顯整個公托的管理、制度、服務流程、家長信任都有很大的瑕疵。

她要求市府針對這個公托管理狀況、用人狀況、人員流動跟適任狀況，好好的監督，該懲罰就懲罰、該改善就改善，並且給予最專業的輔導。同時嚴格要求公托不要再持續說謊下去，還給家長跟孩子一個安全的托育環境。

對此，高雄市長陳其邁已指示社會局徹查，若有不當對待情事，除立即改善，要求校方負起責任，嚴懲不貸。