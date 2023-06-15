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全國20電廠聯合頒發獎助學金　1.5萬清寒優秀學子...獲6700萬元

▲台電於水里地區頒發獎助學金多年，已成地方傳統盛事。（圖／台電大觀電廠提供，下同）

▲台電於水里地區頒發獎助學金多年，已成地方傳統盛事。（圖／台電大觀電廠提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台電設立獎助學金長達30年，今年首度串聯全國從北到南、從本島到離島，共20座水力、火力及核能電廠共同於今日舉行2023台電獎助學金聯合頒獎典禮，共1.5萬名清寒和優秀學生獲約6700萬元獎助學金。

今天的「夢想併聯 2023台電獎助學金頒獎典禮」以基隆市協和電廠擔任主場，南投水里地區則由大觀電廠及明潭電廠聯合國中小學各校、地方首長、民意代表及南投家扶中心，於水里國小體育館共襄盛舉，並由水里國小學生配合活動呈現才藝成果演出，帶動現場氣氛。

▲台電今聯合20電廠頒發獎助學金，1.5萬學子獲6700萬元。（圖／台電大觀電廠提供）

台電指出，今年獎助學金串聯20座電廠聯合頒發，共1.5萬名學子獲約6700萬元獎助金，其中由大觀電廠及明潭電廠頒發水里鄉獎學金多年來傳承至今，已成為地方年度盛事，今年的308名學生共頒發金額約171萬元；魚池鄉獎學金193名，頒發金額約123萬元，魚池地區則將於6月16日假魚池國小活動中心舉行頒獎典禮。

台電表示，自1990年設立獎助學金制度，鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，創立逾30年來持續幫助近50萬名年輕學子成長逐夢，發出獎助金近20億元，期盼受獎學生長大茁壯也能幫助他人，創造社會正循環。

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