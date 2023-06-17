車禍住4人病房！她控男友性侵「布簾外有2人」　法官拒發保護令

▲小美指控男友趁她住院期間性侵，因此向法院聲請保護令。（示意圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名女子小美（化名）車禍住院期間，男友小黎（化名）不顧反對，強行在4人同住的病房內與她發生關係，氣得向法院聲請保護令。對此，法官認為案發期間為深夜，若非女子配合，兩人的行為會被他人聽見，因此認定女子自願性交，加上沒有證據顯示男子有密集、慣常等施暴情節，因此駁回聲請。

判決書指出，小美指控，她跟小黎屬於同居狀態，今年3月31日因車禍而住台南某醫院，小黎竟在3月31日凌晨1時、2時許，不顧她的反對強行發生性行為，導致她懷孕，且兩人交往期間發生關係時，小黎都未等待她準備好就硬上，導致她下體疼痛，因此依家庭暴力防治法聲請核發保護令。

小黎表示，他當時確實有跟小美發生性行為，但是在對方同意的情況下進行；另外，病房內還有其他病人，病床間只有用布簾圍起來。

法官認為，小美住進醫院的4人病房，當時還有另外兩人，發生性行為之地點並非隱密處，且深夜期間任何異狀、聲響都非常容易被他人發現，因此兩人要非常小心、動作配合又不發出聲音，因此小黎辯稱當時沒有違反意願，非無稽之談、非全然不可信。

法官表示，小美1月出車禍後，與小黎在住處發生性行為約3至4次，當時都沒有拒絕對方的歡，又聲稱3月31日在醫院被性侵前，早已有肌膚之親，因此於醫院內發生關係並非不可能。

法官審酌，經查現有事證後，查無小黎明確對小美蓄意施暴的舉動，且事證尚不足認定有家庭暴力中不法性侵害行為的繼續性及危險性，欠缺核發保護令之「必要性」，因此駁回聲請。