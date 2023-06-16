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「粽」情「粽」義粽飄香　台南市勞工局送暖職災與弱勢

▲台南市勞工局媒合各工會送關懷的腳步再次啟動，在王鑫基局長帶領下，兵分六路將粽子等物資致贈給職災、身障、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局媒合各工會送關懷的腳步再次啟動，在王鑫基局長帶領下，兵分六路將粽子等物資致贈給職災、身障、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局媒合各工會送關懷的腳步再啟動，16日在王鑫基局長帶領下，偕同大台南總工會、台南市勞工志願服務協會與勞工局人員兵分六路，將台南市餐飲產業工會會學員特製的粽子，及喜憨兒台南庇護工場製作的油飯排骨湯組合，到府親送致贈給28區98戶職災、身障、弱勢勞工家庭，使其感受節慶氛圍溫情。

▲台南市勞工局媒合各工會送關懷的腳步再次啟動，在王鑫基局長帶領下，兵分六路將粽子等物資致贈給職災、身障、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲非常重視台南市職災、身障、弱勢勞工家庭多元性照顧，勞工局除了與台南市做工行善團十大工（協）會及企業專業志工合作，協助職災、身障、弱勢家庭房屋修繕外，並持續對這些面臨生活困境的弱勢家庭提供後續關懷與物資協助。

▲台南市勞工局媒合各工會送關懷的腳步再次啟動，在王鑫基局長帶領下，兵分六路將粽子等物資致贈給職災、身障、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局持續邀請合作多年的台南市餐飲產業工會郭國仁理事長再度參予今年「關懷弱勢、粽香傳情」活動，一早在工會會員及學員團結努力下，展現手藝做出一顆顆香氣撲鼻的美味粽子，加上喜憨兒台南庇護工場與全家通路募集社會善心人士認捐的「端午•溫暖送」油飯排骨湯物資，在王鑫基局長的帶領下，偕同大台南總工會陳美靜副理事長、林文ㄧ監事、秘書長沈暄晨、社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長等志工及勞工局同仁兵分六路，將美味的粽子及油飯排骨湯組合分送給居住在東區、南區、北區、中西區、永康、安南、安平、歸仁、仁德、七股、將軍、學甲、佳里、新市、下營、鹽水、柳營、新營、白河、官田、玉井、南化、麻豆、善化、安定、新化、關廟、山上區等９８戶職災、身障、弱勢家庭。

▲台南市勞工局媒合各工會送關懷的腳步再次啟動，在王鑫基局長帶領下，兵分六路將粽子等物資致贈給職災、身障、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

16日關懷第一站來到的是位在仁德區的謝姓勞工，於2022年12月工作時遭輸送帶旁凹槽撞擊受傷，造成腳踝以下開放性及粉碎性骨折，短時間內無法復工，但案主為家中主要經濟來源，與太太撫養兩名年幼子女，每月沉重的生活費、教育費，加上職災後產生的醫療費，導致經濟壓力沉重。

▲台南市勞工局媒合各工會送關懷的腳步再次啟動，在王鑫基局長帶領下，兵分六路將粽子等物資致贈給職災、身障、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二站來到位於歸仁區的楊姓勞工，於2022年12月1日騎乘機車前往七股區上班途中，發生車禍事故，造成第五、六頸脊髓完全損傷，目前雖然已恢復意識，但醫師評估下半身有癱瘓之虞，由於案主為家庭主要負擔生計者，加上案主過往因經營公司不善而積欠債務，此次遭逢意外事故，對案家的經濟造成極大影響，生活陷入困境。

▲台南市勞工局媒合各工會送關懷的腳步再次啟動，在王鑫基局長帶領下，兵分六路將粽子等物資致贈給職災、身障、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而位於學甲區洪女士個案，住屋於2023年農曆過年時發生火災，所幸無人傷亡，災後全家擠在偏廳尚可居住的小房間生活，洪女士全家仰賴兒子在螺絲工廠工作的微薄薪資，以及女兒身障生活津貼每月約5000多元。勞工局「做工行善團」於2023年4月初開始由修繕志工利用每週假日一棒接一棒為洪女士修建火災屋，原本被火燻黑坑洞的牆面，終於嶄露新氣象。二手家具倉庫也搬運床組、衣櫥、桌椅、小冰箱等家具給洪女士，為案家帶來溫暖氛圍，重現家的活力；今日則提供後續關懷，案主備感溫馨。

▲台南市勞工局媒合各工會送關懷的腳步再次啟動，在王鑫基局長帶領下，兵分六路將粽子等物資致贈給職災、身障、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，喜憨兒基金會於2017年成立『喜憨兒 愛點心 I TOUCH-Ｕ』，由憨兒們參與製作鮮凍食品，期盼他們透過學習技能進而能自立自主；此次發送的油飯排骨湯組合即是由喜憨兒台南庇護工場，與全家通路合作募集社會善心人士認捐的「端午•溫暖送」物資，共同參與本次「關懷弱勢、粽香傳情」活動。

勞工局持續貫徹一系列的後續關懷，運用勞工關懷勞工的公益方式，以愛傳愛的社會分享，使職災、身障、弱勢家庭感受來自市府及民間團體的溫暖更具實質意義；逢此端午佳節，除透過粽香來關懷職災、弱勢家庭，同時也傳達台南在地濃濃的人情味。

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