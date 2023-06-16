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社會 社會焦點 保障人權

愛孫多處瘀青！阿公踢爆托嬰中心施虐　監視器拍下保母拽嬰強灌奶

▲▼台南驚傳托嬰中心虐嬰。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南驚傳托嬰中心虐嬰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市傳出虐嬰案！市議員尤榮智總質詢指出，官田有一名阿公向他陳情，孫子疑似在婦產科托嬰中心遭虐，寶寶臀部、臉部有多處瘀青，因此他特別出面替寶寶討公道，請市府團隊公正處理。對此，社會局長盧禹璁說，此案確定是虐兒事件，將做出2個行政處分，診所違法托嬰先開罰6萬，家防中心6月將開裁罰會議，決定罰鍰金額。

尤榮智表示，少子化國安危機下，每個寶寶都是家長的心頭肉，雙薪家庭更是在寶寶嬰兒時期就開始托嬰，他接到官田阿公跟他陳情，他的孫子去年滿月時，被送到中西區一家婦產科附設育嬰中心托嬰，沒想到接連發現寶寶身上有不明瘀青傷痕，診所方面的解釋是，寶寶自己玩耍時候撞到的，剛開始是小傷，後來連臉部頭部都出現傷勢。

尤榮智說，他接受陳情後深入了解，這家婦產科診所附設育嬰中心，每個月托嬰費用1萬6000元，生病開藥另計，有開立收據，平日星期一到星期五照顧24小時，周六由家長接回、周一送回，家長是從去年6月27日送去托嬰，在12月17日接回來就發現臉頰有輕微瘀青，詢問診所人員說玩耍時不小心撞到的，家長聽了診所解釋也沒多想。

尤榮智指出，到了今年2月25日，家長帶回來發現寶寶屁股上有蝴蝶形瘀青，詢問診所人員說是玩耍時不甚坐到玩具受傷的；到了3月18日，家長又發現寶寶大腿內側瘀青，診所人員又說是撞到玩具；今年4月22日，寶寶接回來時，居然發現臉部多處瘀青，受傷部位位於額頭、鼻樑、嘴角、下巴，診所人員解釋說是小朋友自己撞到嬰兒床的圍欄，家長認為事情不單純，立刻送往新樓醫院驗傷，醫院認為受虐通報社會局，家長隨後也到警二分局報案。

尤榮智說，警方調閱監視器發現疑似毆打，但有死角，只能從嬰兒圍欄縫隙看出保母手有揮舞，孩子的腳一直激烈掙扎；警方又看到另外一段影帶，保母站在遠處拿玩具給寶寶玩，接著保母徒手拍打寶寶額頭，拽倒讓他平躺餵奶，拽倒時寶寶後腦撞到大哭不喝奶奶，保母強灌奶、寶寶掙扎，額頭撞到腫個包。

▲▼台南托嬰中心驚傳虐嬰，社會局前往查核。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南托嬰中心驚傳虐嬰，社會局前往查核。（圖／記者林悅翻攝）

對此，社會局表示，本案今年4月底接獲通報後，已立即指派社工聯繫家長了解幼童情況，並與衛生局啟動聯合稽查。經查該婦產科於非營業空間收托5名幼兒，且未依法立案托嬰中心，已違反兒童及少年福利與權益保障法第82條規定，社會局立即裁罰負責人新臺幣6萬元，並要求停止收托。同時社會局也主動聯繫所有送托家長說明該場地為未立案場所，為維護幼童安全應立即停止送托，經6月8日及15日兩度進行抽查，該場地已無收托幼童。

社會局指出，初步調查有一幼童身上有不明傷勢，為維護兒少權益社會局主動擴大關懷，針對其他受托幼童進行釐清是否有受到不當照顧情形。社會局於5月份已依法請該照顧人員針對本案陳述意見，6月底前將召開行政裁罰會議，若認定確為不當照顧，將立即依法對該照顧人員處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰。

台南市第六分局鹽埕派出所也表示，本案已依規定受理，並將相關資料傳送管轄的第二分局中正派出所處理，已於5月3日移送台南地檢署偵辦。

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