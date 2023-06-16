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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

國民黨轉售舊黨部大樓黨產會追徵11.4億　最高行政法院廢棄發回

▲黨產會召開舊國民黨中央黨部聽證會,國民黨行管會主委邱大展,黨產會主委林峯正,財團法人張榮發基金會大樓▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲舊國民黨中央黨部轉賣遭追徵11億，最高行政法院廢棄發回更審。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

行政院黨產會認定國民黨將舊黨部大樓賣給張榮發基金會，是處分不當黨產，因此追徵國民黨繳交近11億4千萬元。國民黨不服，打起行政訴訟，一審敗訴。國民黨上訴第二審，最高行政法院認為本案頗有疑義，廢棄原判決，發回更審。

國民黨舊黨部大樓位於台北市中山南路上，與總統府隔著凱達格蘭大道，遙遙相對。日據時期是「日本赤十字社台灣支部」，國民政府遷台後，建物為東南行政長官公署所有，國民黨中央委員會自1943年開始無償佔用，直到1983年才以每坪300元低價向國有財產局承租。

而黨產會認為，國民黨當初向財政部租用舊黨部大樓直到1971年止，租約屆滿後，又未依照規定將黨部大樓的土地、建物還給國家，持續無權占有到1983年間，才改成低價承租。甚至財政部國有財產局在1990年間，以回收有困難為由，直接將舊黨部大樓的土地、建物，3.7億元讓售給國民黨。

國民黨於1994年間將舊建物拆除改建成現今的前後棟大樓，一直到2006年前總統馬英九任內，在輿論與財務壓力下，國民黨將大樓以23億元轉賣給張榮發基金會。而黨產會成立後，就鎖定該大樓進行調查，最終在2018年7月間，決議對國民黨追徵11億3973萬6元的價金。

國民黨不服，打起行政官司，一審台北高等行政法院判決國民黨敗訴，國民黨上訴二審。最高行政法院審理後，16日作出判決，改認定當時國民黨賣出大樓時，是否為「交易時顯不相當之對價取得之財產」？有重新調查的必要，因此廢棄原判決，發回北高行更審。

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