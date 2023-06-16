桃園法院50周年院慶成立院史室　院長李國增期許再創50年風華！

▲桃園地方法院成立50周年，今天上午舉行院史室揭牌儀式，院長李國增（右四）、高院行政庭長王屏夏（左四）與桃園地檢署檢察長俞秀端（左三）等人出席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地方法院今（16）日舉行成立50周年院慶活動舉辦院史室揭牌、法官回娘家等活動，院長李國增表示，桃園地院走過50年，感謝歷任院長與同仁奉獻付出，新辦公廳舍更歷經多位院長努力才有今日這麼好的辦公環境，期許桃園再創50年風華。

桃園地院為慶祝成立50週年，今天上午與下午分別舉辦院史室揭牌典禮、同仁回娘家茶話會，明（17）日再舉辦3場學術研討會等系列院慶活動。50週年慶活動邀請歷任院長、退休庭長出席，並舉辦院史室揭牌典禮展開序幕，今天有包括第16任院長陳晴教蒞臨，現任高院行政庭長王屏夏、桃園地檢署檢察長俞秀端、桃園市府法務局長賴彌鼎、桃園律師公會張理事長百欣、法扶會桃園分會長沈朝標等人出席，共同見證桃院50年歷史。

院長李國增指出，桃園地院於民國62年6月16日成立至今已剛好邁入50年歷史，感謝歷任院長與地院同仁無私奉獻與付出，新辦公院舍更歷經前院長陳丁坤、陳晴教、林勤純、陳邦豪、邱瑞祥等人努力，才有今天這麼好的辦公環境，期許再創50年風華。

▲桃園地方法院成立50周年，院長李國增與貴賓等人合照留影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

高院王行政庭長屏夏表示代表台灣高院院長高金枝出席，祝賀桃院創院50週年，守護最重要的是人，感謝桃院各位同仁堅守崗位，提供優良司法服務，期許再創下一個輝煌50年；對桃園地院而言，50年是一部經典司法史，特蒐集歷年文物、史實，於50歲生日當天辦理院史室揭牌儀式。

下午舉辦的同仁回娘家茶話會活動，邀請曾任桃院同仁回娘家，約有近百位同仁與會，院長李國增帶領昔日同仁參訪院史室並介紹新院區，看到過去活動剪影，勾起來賓對舊桃院的滿滿回憶。