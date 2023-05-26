OL戀上年收250萬老闆　一句「要去廟裡拜拜」正宮怒討200萬

記者黃翊婷／綜合報導

呂姓人妻不滿林姓丈夫和梁姓女下屬發生婚外情，兩人不僅交往、發生性行為，梁女還曾因為不小心懷孕而墮胎，並透過LINE傳訊息詢問林男，「拿掉了小孩是不是要去廟裡拜拜呢？」被她抓包之後，兩人竟然還相約一起去南橫旅遊，憤而決定提告求償200萬元。桃園地院法官審理後，判林、梁兩人應連帶賠償40萬元較為適當。

▲梁女詢問林男是否要去廟裡拜拜，反而成為自己曾經懷孕墮胎的證據。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

呂女在判決書中主張，和丈夫是在1999年間結婚，丈夫和梁女因為在同一間公司工作的關係，自2020年起竟發展出不正常的男女交往關係，不僅發生性行為，女方甚至曾因為不小心懷孕而墮胎，被她發現之後，兩人仍持續往來，2022年12月間還相約參加4天的南橫旅遊行程，讓她內心飽受煎熬，因此決定提告求償200萬元。

林男挨告之後，經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明。梁女雖然也沒有出庭，但她曾表示，的確有與林男交往並發生性行為，這些事情呂女都知道，應該有默許兩人交往的意思，「她曾答應若我與林男斷絕關係，會撤回此案，因此我也向林男提出分手，但因為仍在林男的公司上班，無法離開，如果她撤回訴訟，我就會離開公司。」

然而，桃園地院法官檢視呂女出示的證據，雖然梁女聲稱交往期間曾墮胎是開玩笑的，但她在LINE對話中對林男說過，「拿掉了小孩是不是要去廟裡拜拜呢？今天我兒子不小心把筆芯弄到眼睛」、「我總覺得怪怪的」，男方則回答「這幾天再去廟裡」，從上下文看來，都是在闡述她拿掉胎兒後的不安情緒及感覺，絲毫看不出來有開玩笑的意思，因此不採信她的說詞。

此外，梁女又說，呂女知道並默許她與林男交往，卻沒有舉證，所以這部分也沒有獲得採信。法官表示，考量到林男是某公司的負責人，年收入約250萬元，梁女離婚育有一名小孩，月收入約3.5萬元，最終判兩人應連帶賠償40萬元給呂女較為適當，全案仍可上訴。