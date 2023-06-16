17歲車手吞500萬遭詐團虐死　主嫌棄屍後裝沒事訪友

記者黃翊婷／綜合報導

17歲林姓少年是某詐騙集團的車手，疑似因為私吞500萬贓款，8日遭集團成員虐打致死並棄屍山區，桃園警方15日晚間表示，已在中部山區逮捕主嫌許姓男子。據了解，許男等人對於此事似乎完全沒放在心上，事後不僅丟掉手機滅證、清洗運屍汽車，甚至還有興致前往屏東一家汽車美容廠與朋友碰面。

▲林男被詐團成員押到鐵皮屋毆打致死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，該詐團以許男為首，死者林男則是擔任「車手頭」，專門負責向被害人收取現金，但他利用職務之便私吞500萬元贓款，還將錢分發給親友，隨後為了躲避組織追殺，逃往桃園大園一處旅館躲藏，不過，還是在8日被其他成員找到，眾人將他押回高雄鳥松一處鐵皮屋，痛打凌虐致死，再棄屍於山區。

▲警方懷疑屏東某汽車美容廠有人涉案，南下帶回3人調查，訊後均排除請回。（圖／民眾提供）

警方13日尋獲林男屍體，調查後發現擄人和施虐為不同組人，估計共有10多人涉案。桃園地檢署日前已經向法院聲押吳姓男子、莊姓男子以及鄭姓男子，其中吳男、莊男被桃園地院法官裁定羈押禁見，僅鄭男以2萬元交保。

雖然吳男坦承妨害自由、丟棄手機，但否認毆打被害人，莊男也始終否認參與毆打。不過，法官認為，相關證人、共犯陳述及監視器畫面等證據都可以證明，兩人犯罪嫌疑重大，況且死者生前明顯遭到相當的暴力對待，他們全程在場卻矢口否認，顯然與事實不符，最終沒有採信兩人的說法。

接著，桃園警方在15日晚間證實，已於中部山區逮捕主嫌許男，最快16日下午就能將人送至桃園地檢署進行調查。

根據《自由時報》報導，這一夥人將林男打死之後，開車棄屍於山區，然後前往市區的洗車場清洗運屍汽車，再由吳男將手機丟棄，企圖滅證；更誇張的是，許男等人對於打死人一事似乎完全沒放在心上，甚至還有興致前往屏東一家汽車美容廠拜訪朋友。不過，詳細的案情經過仍有待檢警進一步調查釐清。