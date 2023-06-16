　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

17歲車手吞500萬遭詐團虐死　主嫌棄屍後裝沒事訪友

記者黃翊婷／綜合報導

17歲林姓少年是某詐騙集團的車手，疑似因為私吞500萬贓款，8日遭集團成員虐打致死並棄屍山區，桃園警方15日晚間表示，已在中部山區逮捕主嫌許姓男子。據了解，許男等人對於此事似乎完全沒放在心上，事後不僅丟掉手機滅證、清洗運屍汽車，甚至還有興致前往屏東一家汽車美容廠與朋友碰面。

▲▼詐騙集團車手私吞500萬，被押到高雄鐵皮屋虐打致死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林男被詐團成員押到鐵皮屋毆打致死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，該詐團以許男為首，死者林男則是擔任「車手頭」，專門負責向被害人收取現金，但他利用職務之便私吞500萬元贓款，還將錢分發給親友，隨後為了躲避組織追殺，逃往桃園大園一處旅館躲藏，不過，還是在8日被其他成員找到，眾人將他押回高雄鳥松一處鐵皮屋，痛打凌虐致死，再棄屍於山區。

▲▼詐團車手吞500萬遭虐殺棄屍，警方南下屏東一洗車廠逮回疑似涉案3人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方懷疑屏東某汽車美容廠有人涉案，南下帶回3人調查，訊後均排除請回。（圖／民眾提供）

警方13日尋獲林男屍體，調查後發現擄人和施虐為不同組人，估計共有10多人涉案。桃園地檢署日前已經向法院聲押吳姓男子、莊姓男子以及鄭姓男子，其中吳男、莊男被桃園地院法官裁定羈押禁見，僅鄭男以2萬元交保。

雖然吳男坦承妨害自由、丟棄手機，但否認毆打被害人，莊男也始終否認參與毆打。不過，法官認為，相關證人、共犯陳述及監視器畫面等證據都可以證明，兩人犯罪嫌疑重大，況且死者生前明顯遭到相當的暴力對待，他們全程在場卻矢口否認，顯然與事實不符，最終沒有採信兩人的說法。

接著，桃園警方在15日晚間證實，已於中部山區逮捕主嫌許男，最快16日下午就能將人送至桃園地檢署進行調查。

根據《自由時報》報導，這一夥人將林男打死之後，開車棄屍於山區，然後前往市區的洗車場清洗運屍汽車，再由吳男將手機丟棄，企圖滅證；更誇張的是，許男等人對於打死人一事似乎完全沒放在心上，甚至還有興致前往屏東一家汽車美容廠拜訪朋友。不過，詳細的案情經過仍有待檢警進一步調查釐清。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
許傑輝7年前被嗆「乾脆退出演藝圈」！　原因他傻眼
快訊／MeToo狂燒！　王丹、朱學恒今遭列被告
中國粉絲衝進球場強抱梅西　8名保全攔不住！全場看傻
快訊／#MeToo狂燒！　王丹、朱學恒遭列被告
1點研判台灣「快出梅」了！　網哀號
日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼藏秘密
許傑輝「手伸向女星」…小18歲妻當面警告！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

忍不住再談5億高中生案　高大成上直播吐苦水...不滿被指說謊

掛羊頭賣狗肉！變相賭博「月營收百萬」　撲克協會栽了

快訊／#MeToo風暴狂燒！　王丹、朱學恒今列被告偵辦

一早趕上班出事了！21歲金門男自撞水庫護欄　車頭全毀受傷送醫

玉里3年輕人下跪遭狠K頭臉　在地人直擊嚇壞...驚喊：好恐怖

快訊／寶成集團「副總級主管」爆性騷！還派人潛議會偷拍被害3女

性侵勒斃馬國女大生！兇手死刑撤銷　被害人母：我不是送她去死的

17歲車手吞500萬遭詐團虐死　主嫌棄屍後裝沒事訪友

王薇君籲中央說明「私幼餵藥案」　王必勝回應了

17歲「500萬詐團少年棄屍案」主嫌抓到了　警方證實中部山區落網

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

「車別開進十分老街」女導遊勸阻...慘被飛踢重摔　兇狠畫面曝

東海大學相思樹倒砸老婦　搶救仍不治家屬怒告校方

忍不住再談5億高中生案　高大成上直播吐苦水...不滿被指說謊

掛羊頭賣狗肉！變相賭博「月營收百萬」　撲克協會栽了

快訊／#MeToo風暴狂燒！　王丹、朱學恒今列被告偵辦

一早趕上班出事了！21歲金門男自撞水庫護欄　車頭全毀受傷送醫

玉里3年輕人下跪遭狠K頭臉　在地人直擊嚇壞...驚喊：好恐怖

快訊／寶成集團「副總級主管」爆性騷！還派人潛議會偷拍被害3女

性侵勒斃馬國女大生！兇手死刑撤銷　被害人母：我不是送她去死的

17歲車手吞500萬遭詐團虐死　主嫌棄屍後裝沒事訪友

王薇君籲中央說明「私幼餵藥案」　王必勝回應了

17歲「500萬詐團少年棄屍案」主嫌抓到了　警方證實中部山區落網

併新光金？台新金吳東亮首回應　「有興趣都會看一看」

10多年沒見！她結婚沒邀同學　還求「贊助蜜月費用9700」

大陸「破6百萬年輕人」失業！　官方：一周工作1小時就屬就業

加拿大「巴士滿載老人」與卡車相撞！至少15死　輪椅、助行器四散

侯辦批綠「私幼餵藥案」造謠　他批：是誰未審先判、說老師居心叵測？

對面火鍋店裝修！室外機「安裝1幕」感動他：以後要常捧場

時隔15天！南韓軍方打撈到「北韓火箭殘骸」　巨大圓筒疑第2節箭體

科工館首排摩天地標建築　「遠雄琢蘊」高樓層戶戶享無價景觀

買房簽AB約觸法！永慶不動產蔡佩君保護客戶　拒絕投機客不當要求

切開西多士湧出流心奶黃！中壢超夯港式飲茶　瘋打卡肥美大蝦撈麵

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

社會熱門新聞

丈夫伴屍2週：等妻自己爬起

即／輔英科大「2女大生」墜樓！1宣告不治　1搶救中

快訊／寶成集團「副總級主管」爆性騷

即／國2生和爸吵架出意外　女兒牆吹風墜樓命危

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

涉貪緝毒英雄正面曝　放水讓受刑人嘿咻妻子+小三

酒醉女大生D乳露出遭學弟偷拍　他賣同學1張4千

「500萬詐團少年棄屍案」主嫌抓到了

國3北75.9K事故　乘客命危駕駛輕傷

即／新店某社區6樓大火　8隻貓受困火場

快訊／台南壓克力工廠火警全面燃燒

男看A片淫聲擾人慘被打死　室友安全帽狂k爆頭奪命

2度對媳婦「伸舌舔嘴」　兒聽愛妻哭訴氣炸

即／新店驚傳命案！她躺客廳「屍水流出」

更多熱門

相關新聞

「500萬詐團少年棄屍案」主嫌抓到了

「500萬詐團少年棄屍案」主嫌抓到了

桃園17歲林姓少年替詐騙集團當車手，疑因侵吞500萬贓款，遭對方北上押回高雄鳥松鐵皮工廠虐打致死，隨後棄屍山區。桃園警方15日晚間證實，找到已在中部山區逮捕主嫌，並押送回桃園。

詐團吸收未成年當車手　4男女躲旅店還藏毒品

詐團吸收未成年當車手　4男女躲旅店還藏毒品

詐團車手私吞500萬贓款　遭押進鐵皮屋虐打致死

詐團車手私吞500萬贓款　遭押進鐵皮屋虐打致死

紙箱沒放好　她遭同事抓胸撞牆甩巴掌

紙箱沒放好　她遭同事抓胸撞牆甩巴掌

警匪街頭追逐4km！嫌突暴衝衝撞...撞上萬善公祠石獅子停下遭逮　

警匪街頭追逐4km！嫌突暴衝衝撞...撞上萬善公祠石獅子停下遭逮　

關鍵字：

詐騙集團桃園地檢署桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

最高可領15.6萬！　勞動部發錢、成功就業給獎勵金

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

女導遊穿「貼膚寬褲」被疑賣色　旅遊公司：已教育她

許傑輝當眾說「我年輕10歲也想跟你上床」　「植劇場」學員：我當下就哭了

丈夫伴屍2週：等妻自己爬起

許傑輝引退…「火寮一哥」免死！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

8縣市大雨　端午連假天氣曝！南北兩樣情

4生肖下半年工作運爆發　升職加薪不是夢

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面