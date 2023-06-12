紙箱沒放好不能下班？　女員工遭同事抓胸撞牆甩巴掌

記者黃翊婷／綜合報導

桃園黃姓男子2021年6月間因為不滿女同事A沒有把紙箱放好就要下班，竟徒手抓住對方胸口再推去撞牆、甩巴掌，聲響之大驚動另外4名同事。雖然黃男強調自己才是先挨打的一方，反擊屬於正當防衛，但桃園地院法官不採信，日前依傷害罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲A女指控黃男阻止自己下班，還動手打人。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

A女在判決書中主張，2021年6月11日下午5點半準備下班時，在茶水間遇到黃男，對方認為她沒有把紙箱放好，因此不讓她離開，想要強行通過，沒想到竟遭抓住胸口往牆壁撞，同事聽聞聲響跑來制止，黃男與同事起爭執，她上前勸阻，結果又被甩巴掌，導致左臉、上胸臂、左前臂挫傷，左前臂瘀傷，上胸臂及左手擦傷，憤而決定報警並提告。

黃男則辯稱，他沒有任何傷害、強制的意思，當時是A女先打人，他沒有打A女。然而，4名目擊同事皆證稱，大家聽到茶水間有爭吵聲，跑去看就發現黃男擋著A女，A女因為擔心黃男失控打人，讓他們先離開，沒想到再度折返時就聽到巴掌聲（當時距離茶水間約1公尺），A女的左臉頰、鎖骨部位是紅腫的，隔天上班脖子、胸口也能看到明顯瘀青。

對於同事的證詞，黃男認為，4人與A女有交情，自然會站在A女那一邊幫忙說話。但其中1名證人表示，他與A女任職於不同部門，與雙方都沒有私人恩怨，沒必要為了A女對法官說謊；另1名女證人也表示，她親眼見到黃男動手打A女，「我跟黃男還是同校的學長學妹關係，照這樣講，是不是我也要為他說話」。

桃園地院法官認為，4名證人的證述內容相互符合，細節都很具體確切，也與A女的證述一致，可見黃男當時的確有在茶水間以徒手方式傷害A女，阻止A女下班，行為實在不可取，考量到他至今仍矢口否認犯行，也未與A女達成和解，最終依傷害罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。