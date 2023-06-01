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社會 社會焦點 保障人權

未禮讓行人撞死過斑馬線婦　駕駛自首仍要關半年

記者黃翊婷／綜合報導

55歲黃姓男子去年7月間開車行經桃園市桃園區中山路與三民路三段路口，因為疏於注意，撞上走在斑馬線上的陳姓婦人，導致對方傷重死亡。黃男事後主動向到場警員自首，桃園地院法官日前依過失致人於死罪，判處有期徒刑6個月，不得易科罰金。

撞死斑馬線行人，駕駛自首仍要關半年。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，黃男2022年7月21日上午8時39分開車行經桃園市中山路與三民路三段路口，當時天氣晴朗、車況正常，路面也沒有障礙或其他缺陷，他卻疏於注意，撞上走在斑馬線上的陳姓婦人。

陳婦當場倒地，經送醫搶救，仍因頭部鈍性傷併顱內出血合併腦水腫壓迫腦幹，導致中樞神經衰竭，於同年7月24日宣告死亡。黃男在肇事之後，主動對到場處理的警員自首，表明願意接受裁罰。

桃園地院法官表示，黃男未依規定禮讓行人，導致陳婦死亡，依據《道路交通管理處罰條例》第86條第1項規定應加重其刑，但他肇事之後仍留在現場並向警員自首，依法又可以減輕其刑，因此依《刑法》第71條第1項規定，先加後減。

法官認為，黃男因為過失導致陳婦傷重不治死亡，考量到他犯後已坦承犯行，但仍未與陳婦的丈夫達成和解，最終依過失致人於死罪，判處有期徒刑6個月，全案仍可上訴。

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