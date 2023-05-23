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社會 社會焦點 保障人權

妻車震同事再約摩鐵「壞壞一下」　夫見綠光對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

人夫小智（化名）抓包妻子去年7月以出差的名義和小王阿興（化名）約會，兩人不僅曾在摩鐵開房間、車震，還互傳「抱抱你親親你」、「再壞壞一下」、「小豬貓好想你」等曖昧訊息，讓他大受打擊，決定對阿興提告求償80萬元，最終獲判賠償40萬元。

▲▼床。（圖／CFP）

▲小智抓包妻子外遇同事。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小智在判決書中主張，和妻子是在2017年12月間結婚，婚後育有一子，沒想到妻子竟與公司同事阿興發生婚外情，2022年7月初兩人先是在車上發生性行為，把用過的保險套、衛生紙丟在車內角落，同年7月中旬又以出差的名義前往台中某摩鐵開房間，同年同月底再次相約車震，嚴重侵害他的配偶權益，也讓他受到莫大的精神痛苦，因此決定提告求償80萬元。

被指控為小王的阿興則辯稱，小智出示的證據「保險套及衛生紙照片」根本無法證明是他和小智妻子使用過的，雖然兩人確實曾在7月中旬一起入住台中某摩鐵，但並未發生性行為，平時聊天也沒有提過任何關於性的話題。

然而，小智的妻子在審理過程中證稱，確實曾和阿興在台中某摩鐵開房間，期間不僅一起洗澡，也有發生性行為。桃園地院地院法官檢視兩人在WeChat通訊軟體的對話，發現他們曾互傳「好想趕快跟你一起洗澡澡」、「（現在好開心）抱抱」、「抱抱你親親你」、「再壞壞一下」、「（肥嘟嘟的肚子只給妳躺）當然只有我能躺」等曖昧訊息。

此外，兩人在前往台中約會之前，還曾透過WeChat表達對台中行的期待，例如「再過幾天就可以去台中囉（愛心符號）」、「小豬貓差不多要睡搞搞囉，晚安，醜呆呆（愛心符號）」、「晚安囉小豬貓（愛心符號）」、「小豬貓好想你，現在每天都在倒數台中行的日子（愛心符號）」。

法官認為，從上述對話可見，阿興和小智的妻子關係已非普通朋友，而且阿興也知道女方已婚，考量到雙方身分地位、經濟能力、侵害程度等因素，最終判他應賠償小智40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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