行政院通過加拿大全齡牛進口　把關食安健康、強化國際關係

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

食藥署日前預告開放加拿大全牛齡牛肉進口，行政院會15日通過，並函請總統府秘書長查照轉陳。行政院發言人林子倫說，進口加拿大的全牛齡牛肉對於台灣的國際參與必然有幫助，政府會持續依據食安法把關國民健康。食藥署長吳秀梅說，今天在院會通過後，就會進入正式公告的行政程序，相關程序會盡快完成後會儘速公告開放進口。

林子倫表示，關於全牛開放，目前經有包含歐盟、美國、英國、日本等55個國家已經開放加拿大的全牛齡牛肉進口，相關政策對於台灣的國際參與必然有幫助。政府除了會持續依據食安法部分把關國民健康，也會積極拓展與世界各國的貿易，強化台灣跟國際的關係。

食藥署長吳秀梅說，依據一定審核機制，會要求加拿大提供書面資料，審核之後會送諮議會由專家審視，接著再到加拿大實地查核，審議確認可行後才會開放。

至於何時正式開放進口？吳秀梅表示，會立刻執行，因為已經院會通過，所以會依照程序盡快執行。進口規定若公告，就是開放，業者何時進口則屬商業行為。

吳秀梅說明，所有進口食品都有邊境把關，是否屬於高風險、高違規、高關注，都有不同的管理機制，送到我國邊境，若檢驗不合格都是退運或銷毀，牛肉也比照辦理。這次會看動物用藥、相關極品等，目前在加拿大首例典型牛海綿狀腦症，是在2003年發生，這麼多年來後續再有發生的都是非典型，

吳秀梅表示，典型的是指吃的飼料含有致病蛋白所引起的，可能會造成系統性感染，非典型則是生病、年老等，屬個案，2個是不一樣情形。世界動物衛生組織的規範也說，非典型沒有直接跟人引起疾病相關性。

吳秀梅說，過去與美、加簽定的協定書，是因為當初對牛海綿狀腦症的症狀不清楚，所以會比較多細節的要求，現在世界動物衛生組織已經有明確規範，也了解到典型、非典型是不同狀況造成，因為過去有協定，因此這次才要送行政院報備，其他國家就沒有這樣的狀況。