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竹市教師會「與市長有約」　肯定市府教育政策

▲新竹市長高虹安親自出席，感謝教師會提出教育提案。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安親自出席，感謝教師會提出教育提案。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為了解新竹市教師對教育政策之期待，新竹市教師會暨新竹市教師職業工會於5月17日在辛志平校長故居舉辦「112年與市長有約座談會」，新竹市長高虹安親自出席，感謝教師會提出教育提案，並承諾研議逐步進行改善，與教師會同心攜手合作成就更優質的教育。

高虹安表示，新竹市的教育問題是長久累積下來的，必須要加倍努力才有轉機，她了解老師們有許多期待，並承諾市府一定用心努力來處理，惟改善需要時間來研議，且從配套措施逐步進行改善。感謝新竹市教師會提出教育提案，市府會努力向中央相關部會爭取經費，盼透過正向溝通管道，讓未來教育政策更完善圓滿，一起朝「新竹好學」願景邁進。

新竹市教師會理事長林美娟表示，非常感謝高市長給予本市代理教師全學年的聘期，留住優質教師、補助經費提升營養午餐品質，舉辦這次座談的目的，除了反映第一線教師的心聲與意見，也希望未來市府能持續正視第一線基層教師的訴求。

本場會議新竹市教師會針對本市教育提出相關提案，包含：降低師生比、提升營養午餐品質、取消教科書免費以改善教學設備、調降國中小教師授課節數、行政減量、回歸教育本質、擴充行政協行編制、教保員法定研習給予補休、教師假日執行公務給予補休排代、落實校長遴選民主制度等共12案提案。

教育處表示，高市長上任第一天就積極舉辦相關座談會，這段時間市府也收到許多學校端、老師端等對於教育上改善回饋，本場座談會為市長上任後第四場教育座談會，邀請本市教育工作者共計有67位與會，就各項議題進行交流，盼更完善教育制度，提升教育品質及教育環境。

教育處說明，新竹市教師會一直以來與學校及市府共同努力，為孩子營造優質學習環境，作為學校及教師強而有力的後盾，希望透過今日座談會讓老師了解市府後續解決方案及努力的方向，與學校、老師、家長攜手合作共構教育鐵三角，同心攜手合作成就更優質的教育。

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