　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市推數位學習　藝術領域雙語數位「公開觀議課」起跑

▲教師數位智慧教學、更貼近孩子的個性化學習需求。（圖／新竹市政府提供）

▲教師數位智慧教學、更貼近孩子的個性化學習需求。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府大力推動「新竹好學－數位學習」政策！其中教師專業社群日前於本月17日首次結合藝術領域及雙語政策，進行全市藝術領域雙語數位「公開觀議課」，讓全市教師跨校觀摩，精進數位教學策略，以期教師具備數位科技應用教學的能力。

新竹市長高虹安表示，市府大力推動生生用平板、班班有大屏的新竹好學政策，幫助學生有好的工具可以學習，惟如何善用數位工具，也是教師都會面對的課題，因此教育處將透過分區策略聯盟的方式，以精進師生數位學習應用能力，相信運用數位科技進行的公開授課會愈來愈精彩，提升學生的學習效率。高市長說，今年本市的教師數位培訓比例已達86%，未來目標將持續向上提升，讓新竹市教育真正科技數位化。

教育處長童鳳嬌說明，為推動雙語國家政策、強化學生英語溝通力與學習力，市府積極推動雙語教育，進行在職教師雙語進修課程，並結合數位學習精進方案的生生用平板，盼能開展孩子的國際視野，培養國際競爭力，讓新竹的孩子，成為世界的孩子。

「雙語教學著重的多模態讓雙語學習更有趣」建功國小校長賴雲鵬表示，透過數位軟體運用中呈現圖片、影片及簡報，讓學生對於雙語的音樂課程是充滿興趣，數位教學同時可實施差異化教學，學習較慢的學生，若無法達到即時手寫或是打字的目標，可使用數位平台中的錄音功能完成教學回饋，使學生在沒有挫折的學習環境中達到教學目標。

擁有雙語專長的藝術領域教師建功國小主任林政君分享，在這次公開觀議課程中，透過市府統購軟體Loilonote學習平台，講述「彼得與狼｣音樂劇故事，讓學生在教師的引導下認識音樂劇中的銅管樂器，並學習判斷各種銅管樂器的音色之間的關係及差異，並藉由與同學互動討論，完成數位學習單中設計的實作任務。

教育處表示，市府推動數位學習、智慧教學，老師於『一師一載具』中自由創意編輯各式客製化教學媒材，更貼近孩子個別需求；學生於『生生用平板中』專注提升注意力自主學習與共享討論；課室中『班班有大屏』同步呈現所有孩子獨特作品，給予即時賞析與適性回饋。藝術陶冶生活；雙語邁向國際；結合藝術雙語與數位智慧，一起譜出美妙新竹好學。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
5億高中生死因不明！　高大成相驗：懷疑兇嫌不只1人
劉芒人設翻車！　1年損失2千萬↑
快訊／確定不邀！　台灣無法參加世衛大會
企鵝妹穿緊身衣「聊天室刷一排胸大」！　嚴肅反應曝
快訊／新莊嚴重車禍！　20歲騎士噴飛命危
快訊／蘇貞昌、陳時中按鈴提告了！　各求償1000萬
關係圖曝光！　議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」
快訊／5億高中生配偶被問「你愛他嗎？」　反應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「你倆出代誌全黨撩落去」　蔡宗豪反諷周、李2人在說他們自己

集集支線預計6年完工　蔡培慧：爭取名間輕軌和水里纜車

強化救生救溺技能　南消四大虎頭埤辦理船艇演訓暨防溺宣導

國際茶道節5／27紫南宮登場　台日韓專家競藝精彩可期

台南環安家族教育訓練　王鑫基：建構舒適職安職場

竹市演武場「金繼的繕與美」特展　欣賞金繼的缺憾之美

竹市推數位學習　藝術領域雙語數位「公開觀議課」起跑

牛煦庭狠批鄭文燦任內「三光」　盼張善政做好「三有」市長

強化水災搶救　南消三大與大北門區公所攜手強化管筏操作

台東縣政府攜手鄉鎮公所　持續解決偏鄉簡易自來水用水問題

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

再混啊!員工躺椅爽玩手機　見老闆車來秒衝上樓換制服

「你倆出代誌全黨撩落去」　蔡宗豪反諷周、李2人在說他們自己

集集支線預計6年完工　蔡培慧：爭取名間輕軌和水里纜車

強化救生救溺技能　南消四大虎頭埤辦理船艇演訓暨防溺宣導

國際茶道節5／27紫南宮登場　台日韓專家競藝精彩可期

台南環安家族教育訓練　王鑫基：建構舒適職安職場

竹市演武場「金繼的繕與美」特展　欣賞金繼的缺憾之美

竹市推數位學習　藝術領域雙語數位「公開觀議課」起跑

牛煦庭狠批鄭文燦任內「三光」　盼張善政做好「三有」市長

強化水災搶救　南消三大與大北門區公所攜手強化管筏操作

台東縣政府攜手鄉鎮公所　持續解決偏鄉簡易自來水用水問題

農曆4月運勢大洗牌！屬龍投資機運多、「這生肖」桃花排排站

中國禁美光產品　陸行之：影響層面要觀察這5大重點

2024大選可望適用！北市競選看板限縮　只能在「集中佈告欄」掛廣告

台船等3檔淨值低於票面　交易所宣布明起暫停融資融券

新莊小貨卡左轉猛撞「雙載機車」！騎士搶救1hr不治…現場滿地碎片

5億高中生死因不明！高大成曝義務幫忙「懷疑兇嫌不只一人」

「你倆出代誌全黨撩落去」　蔡宗豪反諷周、李2人在說他們自己

汪擠中間破壞浪漫「越線就低吼」　媽笑：最佳避孕方式

彰化警變路怒浩克！控對方肇逃仍被記一大過　所長連座慘遭拔官

預拌車翻覆前畫面曝！無辜機車慘遭封印...司機疑這原因釀禍

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

地方熱門新聞

強遷永康二王基督墓園家屬組自救會要求保留

屏高中生闖美奪世界機器人大賽金牌

新北破獲非法養禽場　最高罰330萬

「龍潭市場」改造完工　融入客庄元素

五股中興路、新五路口塞車　新北市府科技執法解套

桃園入選全球50大智慧科技城市　驚豔國際

中華佛教廣願福慧協會　千人浴佛洗滌心靈

工讀27天薪3萬8　台電門諾暑期希望種子招募中

桃園推動　援手2.0社區第一線反應員培訓

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

南消四大虎頭埤辦理船艇演訓暨防溺宣導

南消三大與大北門區公所攜手強化管筏操作

「你倆出代誌全黨撩落去」

女教師遭撞死　丈夫擬告屏科大

更多熱門

相關新聞

竹市教育處率46校長赴台南觀摩

竹市教育處率46校長赴台南觀摩

新竹市政府教育處長童鳳嬌帶領竹市46所國中小校長赴台南進行兩天參訪，盼透過實地觀摩與座談，進行相互意見交流及經驗分享，建構竹市學校成為新課綱推動的基地。

111學年全國師生鄉土歌謠比賽

111學年全國師生鄉土歌謠比賽

竹市表揚三民國中網球奪銀健兒

竹市表揚三民國中網球奪銀健兒

美國姊妹市庫比蒂諾市長魏虹拜會

美國姊妹市庫比蒂諾市長魏虹拜會

庫柏蒂諾市姊妹市交換學生來訪

庫柏蒂諾市姊妹市交換學生來訪

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

熱門新聞

賀軍翔爆喇舌酒店妹3次！　動手揍張勛傑還嗆聲

瑪娃凌晨轉中颱上看強颱　今晚全台變天

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！本人發聲了

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒臭臉」轉身走人！

闖民宿「裸身打飛機」！女驚醒崩潰：離臉不到5cm

頭下腳上掛山壁！飛龍瀑布罹難女回家了

超級限定款「大王具足蟲」拉麵

「改款新TOYOTA Corolla」登場

快訊／大樂透1億中獎人出現！50歲傳產主管挺過鬼門關　豪捐7單位近4千萬

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面