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台灣工藝美東形象展　工藝家深入美國當地...秀多元工藝

▲2023台灣工藝美東形象展「我們的家」，6月於巡展紐約。（圖／台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲2023台灣工藝美東形象展「我們的家」，6月於巡展紐約。（圖／台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為促進美國民眾及各國人士認識多元活潑的台灣工藝文化，台灣工藝研究發展中心由文化部指導，主辦「我們的家：臺灣綠工藝關係美學」特展，本月從華府巡迴至紐約，希望提升世人對人類集體未來永續的關注，並期盼達到永續環境之目標。

該特展於美東時間7日於駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦開幕式，駐紐約台北經濟文化辦事處大使李光章、駐紐約台北文化中心主任張惠君、瓜地馬拉常駐聯合國大使Carla Maria Rodríguez Mancia、史瓦帝尼王國常駐聯合國代表團臨時代辦Gugu Bagezile Ginindza、圖瓦盧常駐聯合國副代表Taniela Kepa Siose、烏克蘭總領事館領事Nataliia Musiienko、斯洛伐克駐紐約總領事館總領事Milan Vrbovsky、立陶宛總領事館副館長Jurgita Bilaisiene、日本駐紐約總領事館副領事暨日本訊息中心主任Kazuya Mori、紐約州參議員劉醇逸辦公室主任盧美華、紐約州參議員曲怡文辦公室社區聯絡員邢文晴女士（Nicole Mann）、皇后博物館館長莎莉·塔蘭特女士(Sally Tallant)、台美文藝協會TAAC執行總監李美華女士（Luchia Meihua Lee）、世界日報社長張宗智、僑務諮詢委員陳柏南、Hello Taiwan執行長江明信、共同創辦人李孟璇、台灣文化藝術交流協會毛家怡會長及展出工藝家吳寬亮、洪碧穗、何秀玲等人皆出席共襄盛舉。

▲2023台灣工藝美東形象展「我們的家」，6月於巡展紐約。（圖／台灣工藝研究發展中心提供）

除核心展覽，開幕當日也由台灣工藝家吳寬亮示範海廢彩繪、洪碧穗的台灣造型香包手作，以及何秀玲的編織繩結體驗等；主辦單位也特別安排吳、洪、何和李雅靖等4位台灣工藝家於展期間走入美國當地的校園、社區，如紐約台灣老人會館中心、Andrew Jackson High School多族群傳統日，以及布魯克林的臺灣嘉年華會等地，呈現多元臺灣工藝。

▲2023台灣工藝美東形象展「我們的家」，6月於巡展紐約。（圖／台灣工藝研究發展中心提供）

李光章表示，「我們的家」主要是指臺灣，但另一層意義就是所有人類共同的家「地球」；工藝中心主任張仁吉表示，邀請美國社會大眾共同來理解「自然、循環、平衡、寬容、生命力」的綠工藝精神主張，以人與人、人與社會、人與環境的關係美學實踐，表達對自然環境永續、對後疫情時代人際關係與個人身心安適的重視。

盧美華女士代表劉醇逸及曲怡文兩位台裔參議員發言，表示台灣以其氣候環境意識而聞名，台灣的綠色工藝享譽世界；台灣透過使用循環材料的藝術品分享對環境的態度，也感謝本次展覽讓海外朋友了解當代台灣工藝的面貌及價值。

2023臺灣工藝美東形象展「我們的家：臺灣綠工藝關係美學」展覽資訊

展覽日期：即日起至6月27日

展覽地點：駐紐約臺北經濟文化辦事處 1樓入口大廳、2樓

1 E 42nd Street, New York, NY 10017, U.S.A.

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