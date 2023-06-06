紐約彩券開出史上最高獎金4.76億美元　超幸運得獎者身分曝光！

▲退休男幸運贏得史上最高獎金。（圖／翻攝自Twitter／New York Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約彩券公司近來開出美元4.76億元（約台幣146多億元）大獎，高額獎金創下歷史新高，而獲得大獎的幸運得主是一名退休的71歲工人泰勒(Johnnie Taylor)，他領獎時也對於自己的好運感到不可思議。

紐約彩券公司5日宣布，得獎者是來自皇后區西南部霍華德海灘(Howard Beach)的男子泰勒，他所購買的彩券號碼，4月14日贏得該彩券史上最高額獎金美元4.76億元大獎。

泰勒領獎時表示，當他第一時間發現自己中獎時感覺很不真實，即使是現在領到獎金，還是不太敢相信這是真的，而當初他把好消息告訴妻子時，對方也以為他在開玩笑。

泰勒最後決定一次領取獎金，扣稅後金額為美元1.57億元（約台幣48億元），不久前才決定退休的泰勒，原本是一名建築工人，得到這一筆意外之財後，他計畫購買新房與新車，可以好好享受他的退休生活。