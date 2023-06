紐約彩券開出史上最高獎金4.76億美元　超幸運得獎者身分曝光！

▲退休男幸運贏得史上最高獎金。(圖/翻攝自Twitter/New York Lottery)

美國紐約彩券公司近來開出美元4.76億元(約台幣146多億元)大獎,高額獎金創下歷史新高,而獲得大獎的幸運得主是一名退休的71歲工人泰勒(Johnnie Taylor),他領獎時也對於自己的好運感到不可思議。

紐約彩券公司5日宣布,得獎者是來自皇后區西南部霍華德海灘(Howard Beach)的男子泰勒,他所購買的彩券號碼,4月14日贏得該彩券史上最高額獎金美元4.76億元大獎。

泰勒領獎時表示,當他第一時間發現自己中獎時感覺很不真實,即使是現在領到獎金,還是不太敢相信這是真的,而當初他把好消息告訴妻子時,對方也以為他在開玩笑。

泰勒最後決定一次領取獎金,扣稅後金額為美元1.57億元(約台幣48億元),不久前才決定退休的泰勒,原本是一名建築工人,得到這一筆意外之財後,他計畫購買新房與新車,可以好好享受他的退休生活。

