美21歲國民兵外洩機密遭起訴　最高面臨60年刑期

▲美國21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉涉嫌外洩五角大廈密件被捕。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國21歲空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）因涉嫌在Discord群組外洩美軍機密文件遭逮。美國聯邦大陪審團15日正式將他起訴，他被控觸犯非法持有及移轉國防資訊等6項罪名，一旦罪名成立，最高面臨60年刑期。

綜合紐約時報等報導，泰謝拉2019年9月加入美國空軍國民警衛隊，軍中專業是網路傳輸系統專家，本質上是負責軍事通訊網絡的IT人員。依據長達10頁起訴文件提供的證據，泰謝拉被指控從麻州鱈角（Cape Cod）空軍基地電腦竊取大量機密，並與網友分享，希望在遊戲玩家喜愛的社交媒體平台Discord聊天群組中，給人們留下深刻印象。

泰謝拉外洩文件的數量可能超過100份，除了西方援助烏克蘭反攻計畫，還涉及多國的敏感情報及美國暗中監視盟友等，暴露出美國與盟友國之間的裂痕，他所揭露的訊息遠遠超過公開披露的訊息。美國司法部長賈蘭德（Merrick B. Garland）指控泰謝拉違反維護國安的誓言，表示外洩機密會對國家安全造成異常嚴重損害。

麻州代理聯邦檢察官里維（Joshua S. Levy）15日透過聲明表示，未經授權的刪除、持有、傳輸機密資訊危害國家安全，獲准接觸機密文件者為了美國、現役軍人、公民及盟友的安全，有保護資訊的基本責任。

這起事件是美國多年來最嚴重的國安漏洞。先前有分析指出，外洩文件表明美國在俄蒐集情報的詳細程度，反而可能幫助莫斯科採取適當反制措施，使得俄軍機密更難被取得，消息人士也陷入潛在風險。另外，外洩文件似乎顯示華府正在監視某些盟友，於南韓與以色列引發關注。