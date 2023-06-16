美議員：台海衝突恐早於2027年　美中「殭屍接觸」行不通

▲蓋拉格屬於共和黨籍，以對北京的鷹派立場聞名。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）警告，台海危機爆發時間點可能遠早於2027年，而拜登政府試圖與北京重新接觸的努力「行不通」，「這種經濟與外交接觸的復甦，或者我稱之為『殭屍接觸』，是誤導且危險的」。

此前，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）透露，習近平下令解放軍在2027年前做好入侵台灣的準備。今年2月中國間諜氣球事件後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）緊急取消訪中行程，如今計畫於本月18、19日訪問北京，旨在「討論保持開放供通管道的重要性」。

蓋拉格本周接受《日經新聞》採訪時表示，台灣局勢已經進入「最大危險的窗口」，「我認為，2027年可能是這個窗口的結束，而非開始。」隨著中國努力應對出生率下降及人口老化問題，經濟成長率也被預期下滑，由於習近平「將在2030年代面臨這麼多的人口及經濟挑戰，我認為這會讓他在未來5年更願意承擔風險。」

▲中國間諜氣球事件使得美中關係進一步惡化。（圖／路透）

蓋拉格以華為出口限制及公布間諜氣球細節為例指出，「出於激怒中共的恐懼，我們會自我審查，或者延遲防衛行動」，儘管拜登政府加大外交努力，北京卻已經「透過經濟脅迫鎖定美國企業」。

蓋拉格也警告，美國在建立威懾能力方面進展緩慢，例如生產關鍵彈藥。為了對中國加大施壓，他呼籲華府與日本及南韓等盟友加強合作，擴大半導體相關出口限制，也肯定日本將2027財政年國防支出占比提高至國內生產毛額（GDP）2%的計畫。

美國及歐盟官員強調，在對中關係方面應該「降低風險」，而非與中國經濟脫鉤。不過，蓋拉格認為應該在晶片及稀土等關鍵領域與北京選擇性脫鉤，「若沒有在關鍵領域脫鉤，就很難降低風險。」