陳柏惟捲性騷風暴道歉　綠委：應該有肩膀自己承擔

▲陳柏惟被指控性騷擾女志工，15日發出聲明道歉。（圖／翻攝自Facebook／3Qi.tw陳柏惟）



記者杜冠霖／台北報導

前立委陳柏惟15日遭志工團女成員指控性騷擾，陳柏惟隨後發布聲明道歉，直言「連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」，對此，民進黨立委鄭運鵬16日表示，陳柏惟並非民進黨員，雖然有公、私上的交情，對於他的過去跟行為，應該有肩膀自己承擔。立委許智傑則指出，「柏惟確實很有實力，我們少了一位陣前大將，但他仍會為台灣繼續努力。」

陳柏惟15日遭志工團女成員指控，曾對她說「找妳當我的代理孕母」、「走啊！汽車旅館啊！敢不敢！」等語涉性騷，陳晚間發布道歉聲明，直言「連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」。

據掌握，陳柏惟原被視為民進黨佈局台中市第八選區強棒，可望代表本土陣營對戰國民黨老將江啟臣，不過，事發後兩小時內，陳即自己做出決定，將不參選2024立委選舉。

鄭運鵬指出，陳柏惟要對自己過去的作為負責任，他昨天也發出聲明，但陳柏惟並非民進黨員，雖然我們有公、私上的交情，對於他的過去跟行為，應該有肩膀自己承擔。

許智傑認為，賴清德的「民主大聯盟」，是聚集社會賢達可以為國家貢獻的一種策略，「柏惟確實很有實力，我們少了一位陣前大將，但他仍會為台灣繼續努力，我們也會持續接觸優秀的人選。」