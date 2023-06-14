台南勞工局端午愛心粽　境外生大讚人情味

▲台南市勞工局協同內政部移民署，前往崑山科技大學，致贈由喜憨兒庇護工廠生產的粽子及新住民特製的越南粽予該校新南向國際產學合作專班，逾200名境外生分享。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲關心外籍生在台生活及權益，指示勞工局辦理「境外生訪視關懷服務」，14日勞工局協同移民署，前往崑山科技大學致贈由喜憨兒庇護工廠生產的粽子及新住民特製的越南粽，予該校新南向國際產學合作專班，逾200名境外生分享，現場熱鬧滾滾，學生表示非常感謝，大讚台南人情味一級棒！

勞工局長王鑫基表示，勞工局於2019年結合內政部移民署、首創「新南向訪視關懷服務」，主動走入各大專院校新南向專班及境外生實習企業實施訪視關懷，後續為擴大服務對象，於2022年更名為「境外生訪視關懷服務」，服務對象擴大至港澳生及其他外籍生，迄今已服務逾2,500名境外生。

端午佳節將至，代表黃市長致贈喜憨兒愛心粽及移民署特地請新住民特製的越南粽，越南粽是越南過年才吃的食物，臺灣平時沒有販售，移民署為了讓外籍學子感受滿滿的節慶溫暖，請在臺生活多年的越南新住民手工製作，在場越南籍學子吃到道地的家鄉味，驚呼連連並面露滿滿感動，也緩解在臺生活的思鄉之情。

崑山科技大學李校長天祥，感謝勞工局及移民署特地準備了應景的粽子讓學生感受各國風土民情，以及兩個單位在就業服務法、求職防詐騙、入出境等移民法規上的宣導，更感謝勞工局、移民署扮演起學校、學生、企業間溝通的橋梁，持續不斷的訪視關懷服務也提醒了彼此應該注意的相關法令事項，使這些外籍學子能完整的受到法令之保障。

勞工局補充，雇主聘僱外籍生時一定要查驗並照相留存其學生證正本（確認該學期有註冊）、居留證正本（確認在我國可有效居留），以及勞動部核發的工作許可函正本（且須注意許可效期，確認其可以合法工作），前開查驗證件缺一不可，且非寒暑假期間每週工時不得超過20小時；如對於聘僱境外生相關規定有疑問，亦可逕洽勞工局（永華市政中心林先生，電話06-2936983或民治市政中心蔡小姐，電話06-6377251），勞工局將竭誠提供服務。