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屏東消防局「太陽能光電應變防護安全講習」　提升搶救效能

▲屏東縣政府消防局第二大隊辦理2梯次「太陽能光電應變防護及搶救安全」講習 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府消防局第二大隊辦理2梯次「太陽能光電應變防護及搶救安全」講習 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局第二大隊於6月14及15日，辦理2梯次「太陽能光電應變防護及搶救安全」講習，期盼藉由觀念強化，使第一線救災人員掌握搶救重點，加強太陽能光電設施救災安全及提升搶救效能。

屏東縣政府消防局表示，臺灣日照豐富且時間長，政府鼓勵在居住、工作、機關等建築物外牆、屋頂、陽台裝設太陽光電發電設備，致使太陽能發電設施愈來愈普遍，一旦太陽光電發電設備發生火災，對執行救災消防人員可能產生感電危害。

消防局第二大隊因此「太陽能光電應變防護及搶救安全」講習，由太陽能光電設備廠商-昕毅光電科技有限公司總經理邱文祥到場講授，介紹太陽能發電原理及光電系統應用、相關規範、火災發生原因及搶救要領，讓在場消防人員對於太陽能光電搶救應變及安全注意事項，有更深入的了解。

消防局第二大隊大隊長林國偉表示，太陽能光電設備特性為陽光照射就有電流產生，而通電設備搶救第一時間不能月水線射水搶救，所以，在太陽能光電設備管理維護更應落實，未來將持續針對是類高危險因子場所及廠區專業技術人員配合辦理搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化救災安全及提升搶救效能。

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