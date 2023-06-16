琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉！合作影片被挖出

記者崔子柔／綜合報導

性騷案持續延燒，台藝大國樂系的琵琶女神李雨禧今（16）日凌晨指控，遭在東京生活多年的YouTuber「多米多羅」性騷，指控她到日本找多米多羅拍片時，不答應陪睡他就變臉，「為了要睡我才讓我借宿的」。對於指控，目前多米多羅尚無回應。

李雨禧在臉書發文表示，最近常見到多米多羅出現在新聞平台，「我還是會感到作嘔、噁心、不舒服」，她提到去年6月兩人合作拍片時，多米多羅提出「教女生說痴女日文」的主題，並對她當天的穿著不滿意，希望她穿得更露，說「妳要轉型成胸部youtuber」等，但她沒想太多，也配合到旁邊的商店另外買衣服換上，該次合作後兩人保持聯繫，多米多羅也說若要去日本可以找他。

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▲李雨禧與多米多羅去年合作的影片。（圖／翻攝自YouTube／多米多羅Domidolo）



李雨禧指出，去年10月她遇上財務困難，想到國外拍片賺取流量，就向多米多羅提出「痴女到你家過一晚」的主題，對方也同意了，說要住幾天都沒關係，只要替他打掃當成回饋就好，沒想到在日本見面以後，「他開始有肢體動作搭我的肩膀，或是摟我的腰」。

李雨禧提到，兩人隔天一起去迪士尼拍攝，多米多羅持續摟她，她也不斷避開，回家後她幫忙打掃，沒想到多米多羅開始抱怨，要她別整理，接下來的幾天狀況則更糟，「會言語騷擾在我洗澡的時候說想『泡鴛鴦浴』，甚至直接叫我『ㄋㄟㄋㄟ』讓我壓力很大，不想要再跟他獨處」。

▲李雨禧時常分享Cosplay的照片，並配上自己擅長的琵琶做演奏，深獲粉絲喜愛。（圖／翻攝自李雨禧IG）



李雨禧當下只想忍著完成安排在日本拍攝的計畫，但後續拍多米多羅的影片時，對方的態度卻冰冷到極點，「我唯一能得到的結論就是他其實並不樂意單純讓我借宿，而是為了要睡我才讓我借宿的」，多米多羅最後拒絕收住宿費，還說這段期間拍攝的影片他都不會上，讓她無奈回應「雙方不高興跟影片要不要上為什麼要牽扯在一起？把別人為了這些事的努力當放屁？」結果就得到對方無限期的已讀。

李雨禧表示，她常反省是否因為自己借住別人家，就活該被這樣糟蹋，「難道說跟男生朋友『借宿』就是要用身體還當房租嗎」，雖然她一直以來形象很大方，答應業主、製作單位的要求穿得性感，但她認為願意展現身材不代表能被不經同意亂摸，而這個心結一直存在她心中，不斷被對方已讀，到對方直播間討說法也被無視，「即使這一次可能仍然等不到多米的道歉，但我想我已經為了自己勇敢一次了，相信離破除這個心結也不遠了吧」。

截至截稿前，多米多羅未對此做出回應。多米多羅在東京生活多年，影片常以動漫介紹、台日生活為主題，先前因為拍片反駁蔡阿嘎「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片，獲得廣大關注，訂閱數也突破10.7萬人。

▼多米多羅拍片打臉蔡阿嘎。（圖／翻攝自YouTube／多米多羅Domidolo）

