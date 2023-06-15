廚餘轉化為肥料僅需3.5小時　張善政稱許「泓橋」是桃園驕傲

▲張善政訪視「泓橋」廚餘再利用。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政15日前往觀音區，訪視桃環科產業及廚餘再利用機構表示，循環經濟產業在推動初期，地方的接受度往往不高，然而地球資源有限，這已是未來必定要發展的產業方向。而將循環經濟轉變為在地易於接納的產業，而非鄰避產業，有賴於各界一同努力改變產業形象。

張善政於參訪泓橋公司廚餘再利用，製成肥料的相關技術指出，泓橋公司採用中央研究院院士楊秋忠研發的專利酵素，以快速醱酵技術為基礎，僅需3.5小時便能將廚餘轉化為有價值的肥料。感謝泓橋公司具備獨到眼光，將學界傑出的研究成果落實在產業界，以先進的科技處理廚餘問題，這是桃園的驕傲。





泓橋公司董事長張永煬表示，他謹記父親「飲水思源」的教誨，毅然決然地將與中研院、中興大學產學合作18年的「垃圾變黃金2.0計畫」推展至家鄉觀音，同時也回饋鄉里，將廚餘轉化成的肥料，免費提供觀音區農民從事農業經營，在相關農作運用上已獲得相當的成就。

桃園市議長邱奕勝表示，從事廚餘處理這項環保行業相當辛苦，尤其能將廚餘轉化為有價值的肥料，相當難能可貴，台灣也需要更多這樣願意回饋社會的企業。同時，感謝市府環保局願意給予優質企業機會、支持永續發展。

包括桃園市議長邱奕勝、市議員吳進昌、涂權吉、許更生、彭俊豪、桃園市副市長蘇俊賓、市府經發局長張誠、環保局副局長呂明錡、顏己喨、海洋大學校長許泰文、中央大學校長周景揚、國家實驗研究院院長林法正、泓橋公司董事長張永煬、營運長張永輝等皆一同出席。