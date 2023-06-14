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桃市稽查連鎖體系幼兒園　祭兩大處理原則保障幼兒權益

▲針對新北市幼兒園發生餵藥風波引發社會矚目，桃園市長張善政今天在市政會議上表示，教育局已連續派員稽查該連鎖4家幼兒園，市府將祭出2項處理原則，以守護幼兒健康與權益。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對新北市幼兒園發生餵藥風波引發社會矚目，桃園市長張善政今天在市政會議上表示，教育局已連續派員稽查該連鎖4家幼兒園，市府將祭出2項處理原則，以守護幼兒健康與權益。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於新北市發生幼兒園餵藥風波引發社會矚目，桃園市長張善政今（14）日上午在市政會議時指出，此事件發生後，市府教育局於6月9、12日兩度派員至該連鎖體系所屬4家幼兒園稽查，並未發現不當餵藥情形。為守護孩子健康，市府將採取兩大措施，包括當事教師不得於桃園幼兒園任職；其次是勒令幼兒園停業，以確保兒童權益，並籲請桃園各公私立幼兒園藉此事件有所警惕。

張善政今天在市政會議上還提到，為防範托嬰中心或幼兒園發生不當照顧事件，市府將持續督導相關從業人員，若發生類似情事，將秉持上述兩大處理原則，務必嚴懲絕不寬貸。此外，市府會儘速實施托嬰中心監視影像雲端儲存系統，讓家長能放心將孩子送托。

張善政強調，近期發生新北幼兒園餵藥案件，但始終相信絕大部分幼兒園從業人員秉持專業、盡心照顧幼兒，鼓勵所有從業人員，持續在幼兒教育上展現積極正向一面，讓所有家長放心外，也讓大家看見幼兒園從業人員的努力與用心。市府各局處因以此案為鑑，若接獲家長相關投訴，應把每件小事都視為大事，切勿有姑息或輕忽心態，讓家長能百分百放心將孩子託付。

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