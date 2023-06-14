半路攔查改管就複檢　「靜桃專案」惹民怨...律師：合法更應肯定

▲▼桃園市長張善政13晚間視察「靜桃專案」臨檢點。（圖／桃園市政府提供，下同）



記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

桃園市近日執行「靜桃專案」，加強攔檢改裝噪音車輛，桃園市長張善政昨（13）日晚間也前往楊梅視察執行情況。但近期的稽查行動引起「適法性」的討論，全國律師聯合會常務理事律徐建弘律師直言，按噪音管制法第19條規定，環保局據以通知車主檢查機動車輛聲音狀況，屬於「檢查或鑑定噪音狀況」範疇，並無不合法；且環保局並不會直接開單告發處罰車主，僅就疑似排氣管有改裝之車輛，以最輕微之手段要求店家通知車主回監理站複檢，並未違反比例原則。

近期桃園市環保局在機車行宣導防飆反改裝時，對於在店內維修中、疑似改裝排氣管之機車拍照，並要求店家通知車主回監理站複檢，此舉曝光後，引起部分民眾與法律界人士質疑有適法疑慮。

對此，全國律師聯合會常務理事律徐建弘律師表示，環保局人員始終無「直接開單告發」處罰車行或車主，且沒有發生侵害商家權益情事，而是單純就疑似排氣管有改裝之車輛，採取最輕微手段，要求店家通知車主回監理站複檢，日後複檢之結果尚未可知，並無對車行或車主的任何權益產生損害，複檢通知也未違反比例原則。

徐建弘指出，噪音管制法第19條提到，「指派人員進入發生噪音或有事實足認有發生噪音之虞之公、私場所檢查或鑑定噪音狀況。對於檢查或鑑定，任何人不得以任何理由規避、妨礙或拒絕。於檢查機動車輛聲音狀況時，準用前述之規定」。徐強調，環保局通知車主檢查機動車輛聲音狀況，顯然是屬於執行「檢查或鑑定噪音狀況」範疇，於法並無不合，「對此，不但適法，還更應給予肯定。」

現任基隆市政府法律顧問李承志律師強調，以通知單通知車主注意自主檢查其機車聲音狀況，其實是善意提醒車主避免因違法改裝車輛造成噪音而受處罰，況且，國民有守法之義務，用路車輛使用人也應該尊重場所安寧，避免造成環境噪音及對他人之侵害。

針對靜桃專案執行，桃園市環保局14日表示，專案執行迄今，環警監聯合稽查勤務共攔查328件，噪音超標告發167件，為去（2022）年同期告發數的2.6倍，裁罰37萬6200元；聲音照相科技執法疑似違規通知到檢65件，噪音超標告發21件，裁罰52200元；警察巡查移送通知到檢3,226件，市府團隊將持續精進「環警監聯合稽查攔檢」、「聲音照相噪音科技執法」、「檢舉移送通知到檢」、「改裝源頭查核輔導」等四大管制措施。

至於檢測不合格車輛，環保局表示，將依《噪音管制法》第11條及第26條規定裁罰1800元至3600元；檢測合格車輛則會在受測車輛排氣管上張貼檢測合格標籤，並上傳雲端系統列管。該車輛若被檢舉再次改裝排氣管妨害安寧，就可依噪音管制法》第8條及第23條規定，不需檢測直接告發裁罰3000元至30000元。