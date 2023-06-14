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桃園唯一！永豐高中榮獲「2022第16屆波蘭國際發明展」金牌獎

▲永豐高中榮獲「2022第16屆波蘭國際發明展」金牌獎

▲永豐高中榮獲「2022第16屆波蘭國際發明展」金牌獎，獲市長張善政表揚。(圖／新聞處提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市永豐高中榮獲「2022第16屆波蘭國際發明展」金牌獎，獲市長張善政14日於市政會議表揚。張善政表示，為鼓勵青年勇於創新，市府相關局處可進一步評估永豐高中團隊「駕駛人生理訊號偵測APP」，包括青年局可評估輔導未來創業的可能性，警察局及交通局也可評估公務車輛相關應用，讓青年團隊的創意能夠在桃園實現。

市長表示，去(111)年永豐高中勇奪「2021第17屆烏克蘭國際發明展」金牌獎，今（112）年永豐高中王以誠、余品儀及王睿宇3位同學，在黃懷德校長、劉信傑教務主任及元智大學簡廷因教授共同指導下，研發「駕駛人生理訊號偵測系統及方法」，再次在全球15國、300件作品中脫穎而出，榮獲「2022第16屆波蘭國際發明展」金牌獎，永豐高中更是本市唯一連續2年在國際發明展榮獲金牌獎的公立高中，優異教育成果值得肯定。

永豐高中校長黃懷德表示，永豐高中研發「駕駛人生理訊號偵測APP」，自動偵測紀錄駕駛人生理訊號，並計算駕駛人疲勞程度，搭配警示燈及警示音提醒駕駛人提高警覺，以降低疲勞駕駛導致交通事故機率；其次，系統偵測駕駛人為疲勞駕駛時，將引導駕駛人下交流道，並顯示附近可供休憩地點；若使用者不幸發生交通事故，也可運用110緊急撥號功能即時通報警察局，讓使用者第一時間獲得救助。

黃校長也提及，今年永豐高中不但榮獲「2022第16屆波蘭國際發明展」金牌獎殊榮，參賽同學王以誠更因獲獎而通過2所大學特殊選才，要特別感謝元智大學簡廷因教授提供技術指導，以及市府相關單位的支持鼓勵。

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