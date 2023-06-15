桃園三級棒球績優隊伍表揚　張善政授旗勉勵選手勇奪佳績

▲桃園市三級棒球績優隊伍表揚，張善政授旗勉勵選手。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政15日於桃園市綜合會議廳，出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚授旗活動」表示，棒球是桃園最值得驕傲的體育運動，全國三級棒球每年有8項重要選拔賽，今年桃園市成績優異共囊括4項冠軍，期許選手們在即將到來的國際比賽中，能有更傑出的表現，為桃園爭取更多榮耀。

張善政說，為鼓勵選手們的優異表現，今日除頒發各校獎勵金外，也親自授旗給即將代表國家出賽的隊伍，包含2023年世界少棒聯盟（LLB）少棒錦標賽、2023年世界少棒聯盟（LLB）青少棒錦標賽、美國小馬聯盟（PONY）青少棒錦標賽，以及U18世界盃青棒錦標賽等4項國際賽事，都將由桃園市球隊出戰。

教育局副局長高玉姿表示，三級棒球每年在全國有少棒3項、青少棒3項、青棒2項，共計8項重要的選拔賽事，今年桃園球隊共獲得4個冠軍，取得4項代表權與組訓權，其中龜山國小與新明國中分別拿下112年謝國城盃少棒及青少棒冠軍，雙雙取得代表權，16、17日前往韓國參賽，爭取亞太區代表權。

還有，由新明國中、龜山國中、仁和國中、大園國中、光明國中及青溪國中等6校選手組成的桃園青少棒聯隊，今年也榮獲112年美國小馬聯盟（PONY）全國青少棒錦標賽冠軍，即將於6月底前往日本千葉代表國家出賽。此外，由平鎮高中、北科附工選手所組成的桃園青棒聯隊，榮獲112年玉山盃全國青棒錦標賽冠軍，取得U18世界盃青棒錦標賽中華隊組訓權，而U18世界盃將於8月31日在台北天母棒球場開打，將由世界12國（隊）齊聚爭取冠軍榮耀。

而LLB少棒、LLB青少棒、PONY青少棒及U18青棒等4項國際賽事，都將由桃園球隊出戰，除U18世界盃棒球賽由棒協主導補助外，世界少棒聯盟（LLB）、美國小馬聯盟（PONY）等國際賽事，除積極爭取體育署額外補助約80萬元外，從選拔賽獎勵金、賽前集訓費到代表隊的出國旅費約754 萬元，都將由市府全額補助。

高副局長提到，桃園三級棒球成績亮眼成果豐碩，多所學校在111學年度教育部主辦的學生棒球聯賽中獲得多項好成績，包括：龜山國小獲得軟式組季軍及硬式組亞軍；華勛國小獲得軟式組第8名；南崁國中女子棒球隊獲得國中軟式女子組第5名；光明國中獲得軟式組第4名；仁和國中獲得硬式組第7名；龜山國中獲得硬式組第6名；新明國中獲得軟式組亞軍及硬式組亞軍；南崁高中女子棒球隊獲得高中軟式女子組第7名；育達高中獲得軟式組第5名；壽山高中獲得木棒組第7名；大溪高中獲得鋁棒組第7名；北科附工獲得鋁棒組季軍；平鎮高中獲得木棒組第5名、鋁棒組冠軍及王貞治青棒錦標賽亞軍，今日各校獎勵金共發出超過266萬元。另外，由龜山國小、仁善國小、中平國小、大勇國小及華勛國小等5校選手組成的桃園少棒聯隊也勇奪花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍，獲得大會冠軍獎金100萬元。

包括市議員陳雅倫、市府體育局長許彥輝、教育局副局長高玉姿、桃園市三級棒球總顧問張滄彬、各獲獎隊伍及學校校長等均一同出席活動。