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高中營養午餐「整桶像廚餘」！家長怒罵：菜單裡找不到

▲▼學校營養午餐模樣十分驚悚。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲有家長抱怨，高中的營養午餐其中一道菜非常像廚餘。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

記者柯振中／綜合報導

對於還在求學的學生而言，校內的營養午餐是解決餐食最便利的方式。不過，近日一名學生家長指控，孩子就讀的高中13日營養午餐十分誇張，詭異的照片讓他氣得痛罵「找不到一道名叫『廚餘』的菜」，餐桶內的菜餚曝光後，瞬間引起一陣討論。

這名女子在「爆怨公社」指控，孩子就讀北部某間高中，13日的午餐中，有個餐桶裡盛裝了玉米、豆子、紅蘿蔔及各式各樣的食材，混合在一起的模樣，讓人看了完全沒有食慾，也讓她氣得大罵，「我在菜單上，真找不到一道名叫『廚餘』的菜。」

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從照片當中可以看見，餐桶中所盛放的食材相當多，不過混合在一起的樣子，確實讓人沒什麼胃口，拿來與學校開出的菜單做對比，也確實不曉得這道菜究竟是什麼。

貼文在網路上引起討論，不少網友傻眼回應，「這張照片看起來就不好吃啊」、「難怪學生時期每天都會跑福利社」、「本來想說一餐幾十塊而已，還能要求什麼。但點開照片看，是真的有夠像…。」

不過，也有人質疑，按照道理來說，給學生吃的飯菜，份量不應該這麼少，這桶可能是學生吃完以後倒廚餘的桶子，也有可能是已經有學生打過飯才拍下的，正常來說不會像剛開始擺盤那樣漂亮，希望能夠釐清再發文，以免挨告。

對此，女子則回應，從孩子的說法來看，這桶並非廚餘桶，而是真實的一道菜，她還為此到學校的官網查詢菜譜，卻無論如何也找不到這道菜的名稱，無奈之下才將照片PO上網爆料。

 

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