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AMD發表第四代EPYC處理器　專為雲端原生與技術運算而生

▲ AMD 發表第 4 代 EPYC 處理器。（圖／翻攝自 AMD）

▲ AMD 發表第 4 代 EPYC 處理器。（圖／翻攝自 AMD）

記者樓菀玲／台北報導

AMD 在資料中心與人工智慧技術發表會上宣布於第 4 代 EPYC 處理器，表示產品陣容新增兩款工作負載最佳化的全新處理器。

搭載 Zen 4c 核心架構的 AMD EPYC 97X4 雲端原生最佳化資料中心處理器進一步擴大 EPYC 9004 系列處理器，提供領先的雲端原生運算所需的執行緒密度和規模。此外，AMD 亦發表採用 AMD 3D V-Cache 技術的第 4 代 AMD EPYC 處理器，適用於要求最嚴苛的技術運算工作負載。

雲端原生工作負載是快速成長的應用類別，其在設計時考量雲端架構，並可快速開發、部署和更新。相較 Ampere，AMD EPYC 97X4 處理器具備多達128個核心，可為關鍵的雲端原生工作負載提供高達3.7倍的吞吐量效能提升。此外，採用 Zen 4c 核心的第 4 代 AMD EPYC 處理器可為客戶提供高達 2.7 倍的能源效率提升，每台伺服器支援高出 3 倍的容器，以最大規模推動雲端原生應用。

在資料中心與人工智慧技術發表會上，Meta 分享這些處理器如何為他們的 Instagram、WhatsApp 等主流應用程式提供卓越效能；與第 3 代 AMD EPYC 處理器相比，第 4 代 AMD EPYC 97x4 處理器為 Meta 各種工作負載帶來顯著的效能提升，同時大幅度的減少 TCO，AMD 與 Meta 對 EPYC CPU 進行最佳化，以滿足 Meta 對功耗效率與運算密度的要求。

採用 AMD 3D V-Cache 技術的第 4 代 AMD EPYC 處理器進一步擴大 AMD EPYC 9004 系列處理器，為計算流體動力學（CFD）、有限元素分析（FEA）、電子設計自動化（EDA）和結構分析等技術運算工作負載提供全球最頂尖的x86處理器。採用 AMD 3D V-Cache 的第 4 代 AMD EPYC 處理器配備多達 96 個 Zen 4 核心與領先業界的 1GB 以上 L3 快取，每天可在 Ansys CFX 中完成高達兩倍的設計工作，顯著加快產品開發速度註6。

在資料中心與人工智慧技術發表會上，微軟宣布全面推出 Azure HBv4 與 HX 實例，採用搭載 AMD 3D V-Cache 技術的第 4 代 AMD EPYC 處理器。最新實例為要求最嚴苛的 HPC 應用作出最佳化，相較上一代 HBv3 提供高達 5 倍的效能提升，並可擴展至數以十萬個處理器核心。
 

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