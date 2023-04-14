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AMD發表新款Radeon PRO W7000系繪圖卡　幾何平均效能提升1.5倍

▲▼AMD,RDNA,VGA,顯示卡,繪圖卡。（圖／翻攝自AMD）

▲ AMD公開新款繪圖卡。（圖／翻攝自AMD）

記者樓菀玲／台北報導

AMD宣布推出至今以來最強大的工作站繪圖卡－AMD Radeon PRO W7000系列繪圖卡。AMD Radeon PRO W7900和AMD Radeon PRO W7800繪圖卡基於突破性的AMD RDNA 3架構，相較前代產品帶來顯著提升的效能，同時比其他競品具有更卓越的性價比。。

AMD Radeon PRO W7000系列繪圖卡採用全球首款基於AMD先進小晶片設計（chiplet）的工作站GPU架構，可提供真實的多工處理效能和令人讚嘆的功耗效率。全新繪圖卡也是首款提供支援DisplayPort 2.1介面之全新AMD Radiance Display Engine的專業工作站GPU，帶來卓越的視覺體驗、更高的解析度以及更多的可用色彩。

AMD Radeon PRO W7900繪圖卡為應對嚴苛工作負載所打造，擁有61 TFLOPS（FP32）尖峰單精度效能，在SPECviewperf 2020基準測試中提供1.5倍的幾何平均效能提升。AMD Radeon PRO W7900繪圖卡也具有48GB的GDDR6記憶體，相較具有32GB記憶體的前一代繪圖卡提升1.5倍。AMD Radeon PRO W7800繪圖卡則專為繁重的工作負載而設計，擁有45 TFLOPS（FP32）尖峰單精度效能和32GB GDDR6記憶體

據了解，AMD Radeon PRO W7000系列繪圖卡採用AMD RDNA 3架構，全新運算單元可在渲染、AI和光線追蹤之間共用資源，以更有效地利用每個電晶體，每個運算單元的光線追蹤效能相較前一代提升約50%。AMD RDNA 3架構也為建築工程營造（AEC）、鑽探與量測（D&M）及機電工程（M&E）工作流程的渲染、影片編輯和多工處理作出最佳化。

全球首款採用小晶片設計的工作站GPU提供相較前一代產品更強大的效能與更優異的效率，擁有全新5奈米製程的繪圖運算晶片（Graphics Compute Die，GCD），可提供核心GPU功能，同時包括6個全新的6奈米製程記憶體快取晶片（Memory Cache Die，MCD），而每個MCD採用第2代AMD Infinity Cache技術。

全新AI指令與提高的AI吞吐量，帶來比先前AMD RDNA 2架構超過2倍的效能提升，而第2代光線追蹤技術則提供比前一代技術顯著的效能提升。高達48GB GDDR6記憶體，可幫助專業人士和創作者處理最大型的3D模型和環境，運用最新數位電影攝影機的格式來編輯與鋪陳複雜的時間線，並以無與倫比的品質渲染逼真的光線追蹤影像。

相較AMD RDNA 2架構和其他競品，可支援更高的解析度和超過680億種色彩，並提供對更高更新率顯示器的支援。顯示輸出支援新一代顯示器和多顯示器配置選項，從而創造超沉浸式的視覺環境。雙編解碼媒體引擎支援完整的AV 1編解碼，可釋放嶄新的多媒體體驗，專為高解析度、寬廣色域和HDR增強影像功能而設計。

AMD Radeon PRO W7000系列繪圖卡可為AMD Ryzen Threadripper PRO處理器提供必要的強大效能，並快速有效地處理嚴苛的創作、生產和視覺化工作負載。AMD Radeon PRO系列工作站繪圖卡和Ryzen Threadripper PRO處理器可提供卓越的效能、可靠度和穩定性，協助使用者執行關鍵任務的專業應用程式。

此外，所有AMD Radeon PRO工作站繪圖卡均支援AMD Software: PRO Edition驅動軟體，提供現代且直覺的使用者介面。Radeon PRO Image Boost可渲染出高於顯示器原生解析度的視覺效果，提升影像品質和解析度。Radeon PRO Viewport Boost則可動態調整視埠解析度，在特定的應用中提高畫面更新率與操作效能。

最後，AMD表示將會持續與頂尖專業軟體應用供應商合作，推動全面的應用認證，確保AMD Radeon PRO繪圖卡能適用於嚴苛的24/7不間斷執行環境，且通過各項標準測試，帶來兼顧效能與穩定的理想平衡。

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