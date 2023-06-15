快訊／車手吞500萬遭虐殺　法院裁定2人羈押禁見　1人2萬元交保

▲警方南下屏東一處洗車廠將3人帶回調查，晚間法官裁定2人羈押禁見、1人2萬元交保。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者楊熾興、鄒鎮宇／桃園報導

高雄詐騙集團一名林姓男子是詐團內的「車手頭」，疑私吞500萬贓款，並逃到桃園一處旅館躲藏，8日遭詐團成員循線押回高雄虐打致死，隨後遭棄屍山區。對此，檢方對吳姓等3名被告聲請羈押，桃園地院15日晚間裁定吳男、莊男羈押禁見，鄭姓男子則以2萬元交保。

桃園地院表示，吳姓男子坦承妨害自由部分，否認其餘犯行，但有相關監視器畫面、證人證述及共犯之供述可佐，足認犯罪嫌疑重大，且所涉為擄人勒贖之重罪，衡情有畏罪逃亡之可能，加上吳男坦承丟棄手機，有事實足認有滅證之虞。

再依本案被害人遭傷害導致死亡之情形，顯見被害人遭受相當的暴力對待，然吳男均否認有毆打被害人情事，與其他共犯供述不符，有事實足認有串證之虞。本案被告等人將被害人押往高雄，甚至造成被害人死亡之情形，對公共利益有莫大的危害，有羈押之必要，應予羈押並禁止接見、通信。

莊姓男子部分，法官認為，莊男也否認犯行，但檢方所指各犯罪地點，且有相關證人、共犯之陳述及監視器畫面可佐，足認犯罪嫌疑重大。被告莊男始終否認有參與毆打被害人，惟被害人傷重致死顯然遭到相當的暴力對待，而莊男全程在場仍否認此節，顯然有所不實。

另外，莊男稱，已將相關群組退出，導致相關的對話紀錄無從查證，堪認有串證及滅證之虞，且本案涉及擄人勒贖之重罪，衡情有畏罪逃亡之可能，甚至莊男自陳為躲避警方追查，而藏身於友人住處，足認有逃亡之虞，本案已造成被害人死亡之不可回復之結果，顯然侵害公共秩序甚大，有羈押之必要，應予羈押並禁止接見、通信。

法官審酌，並無其他被告指稱被告鄭男有參與擄人勒贖、殺人等犯行，認無羈押之必要，命以新台幣2萬元具保。