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詐團吸收未成年當車手　4男女躲旅店被舉報…搜出提款卡＋毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一間旅店向警方舉報，有多名未成年頻繁進出，懷疑從事不法，警方獲報前往查察，其中一名少年開門後，員警眼尖發現桌上有多張提款卡，最後坦承擔任提款車手，隨後起獲毒咖啡包、K他命，並在房內等候，逮捕另一名車手，訊後依詐欺、毒品罪及少年事件處理法，移送少年法庭及新北地檢署偵辦。

▲▼警方起獲毒品K他命及毒咖啡包，在旅店逮捕蔡姓男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方起獲毒品K他命及毒咖啡包 。（圖／記者陳以昇翻攝）

13日晚間8時許，板橋區警方接獲轄區旅店通報，有4名年輕男女投宿頻繁進出，行跡相當可疑，懷疑從事不法情事；沙崙派出所立即派遣大批警力前往查察，應門的胡姓少年看到警方到場神色慌張，眼尖員警看到桌上有多張提款卡，原本辯稱是他哥哥給他的，後來才坦承擔任提款車手。

▼警方在旅店逮捕蔡姓男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方起獲毒品K他命及毒咖啡包，在旅店逮捕蔡姓男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

胡少表示，金融卡是上線寄交到一處郵箱再去拿取，並依指示去提款再交給上一層，並坦承同行朋友即是介紹他加入詐騙車手的人，友人在警方到場的前一刻剛好外出提領贓款，警方在旅店內外守株待兔埋伏，不久後18歲蔡姓男子返回旅店，即被警方控制，自知東窗事發即坦承擔任車手。

警方在現場另有查到13歲陳姓及14歲彭姓少女，經了解2名少女也是蔡男想吸收為車手的對象，其中彭女有傳訊息向友人詢問，友人勸她拒絕，因彭女拒絕，胡少即拿提款卡轉給陳女，要陳女去超商提領現金，因當時提供給陳女提款卡密碼有誤，因此陳女才無法提領成功。

▼警方起獲毒品K他命、毒咖啡包及贓款 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼警方起獲毒品K他命及毒咖啡包，在旅店逮捕蔡姓男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

另彭女坦言蔡男將毒品放置天花板燈罩內，警方隨即搜查起獲毒品咖啡包7包及愷他命2包。警方將4人帶回派出所偵訊，全案訊後依詐欺、毒品危害防制條例及少年事件處理法案，移送臺灣新北地方法院少年法庭及臺灣新北地方檢察署偵辦。

▲▼警方起獲毒品K他命及毒咖啡包，在旅店逮捕蔡姓男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方依法移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方起獲毒品K他命及毒咖啡包，在旅店逮捕蔡姓男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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