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高雄輔英科大2女學生「雙雙墜樓」不治！　校方回應了

▲▼救護車。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩名女學生分別被送往兩家醫院急救，仍搶救無效。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市輔英科技大學15日上午驚傳學生墜樓事件！2名五專部女學生被發現倒臥在地，送醫後雙雙不治。校方對於此意外表達遺憾，校內將啟動諮商輔導。

這起事件發生在15日上午11點多，校方接獲通知，有2名女學生從教學大樓墜落，校方第一時間依規定通報，救護人員緊急將2人分送往2家醫院進行急救，但不幸的是，2人因傷勢嚴重，均搶救無效。

警方調查，死者為18歲許姓、19歲陳姓女學生，該處教學大樓9樓發現2雙拖鞋，現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入，詳細墜樓原因仍需進一步調查釐清。

校方低調表示，這兩名女學生在校學業成績都屬於中等階段，還在釐清兩人是否彼此認識。

校方說明，針對本校學生墜樓事件，在此表示深感遺憾及痛心。目前查出學生身分為五專護理科三年級與四年級學生，1人當場沒有生命跡象，另1名送醫急救後兩人皆傷重宣告不治。

校方指出，目前已連繫家長，學校也派員協助陪伴進行後續相關處理，校內也同時啟動諮商輔導中。

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