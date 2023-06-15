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陸委會：疫後台港交流密切　民眾赴港應注意風險

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

疫情趨緩，邊境解封後，台灣赴港澳人數大幅增加，陸委會15日整理了「香港涉嫌國安案件之行為態樣」，提醒民眾赴港澳注意風險。另外，陸委會副主委、台港經濟文化合作策進會董事長詹志宏也表示，將陸續推出10項台港民間交流活動，增進雙方的了解。

詹志宏在陸委會例行記者會上指出，解封之後，台港雙方人民往來非常密切，根據官方統計，光是4月份，台灣到香港的旅客數就達6萬2000人。

詹志宏提到，陸委會整理了「香港涉嫌國安案件之行為態樣」，提醒民眾赴港澳注意風險。

另外，詹志宏也說，他們將推出超過10項台港民間交流活動，有些是在台灣舉辦，有些是在香港舉辦，甚至也會考慮規劃在金門，邀請港澳在台的學生，一起去金門走走，「增進雙方的了解，是我們覺得相當有必要的。」

詹志宏還說，「下半年要辦的活動是很多元的，因為我們希望從多元的角度來，讓在台灣的香港人更了解台灣，或是我們把台灣一些好的風土民情、文化能夠介紹給香港人，包含觀光旅遊的、食品的展覽，有一些已經辦過了，還有足球友誼賽，香港人很喜歡足球，疫情之前我們也辦過，現在希望能恢復。」

▲▼陸委會「香港涉嫌國安案件之行為態樣」整理表。（圖／陸委會依據媒體報導整理）

▲▼陸委會「香港涉嫌國安案件之行為態樣」整理表。（圖／陸委會依據媒體報導整理）

▲▼陸委會「香港涉嫌國安案件之行為態樣」整理表。（圖／陸委會依據媒體報導整理）

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