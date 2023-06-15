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陸委會：兩岸10直航點將恢復9個　剩鄭州無航空公司申請

▲▼ 華航、國航停靠北京首都機場、長榮停靠台灣桃園機場、 北京大興機場人潮回流 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸直航點目前已恢復7個，並有2個即將恢復。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮14日表示，青島、武漢、寧波、鄭州4個兩岸直航點的復航申請目前仍未獲台灣方面的批准。對此，陸委會副主委詹志宏15日回應，國台辦的資訊有一點落後，青島目前已經核准，武漢、寧波也已經有航空公司提出申請，只有鄭州因沒有旅客，未有航空公司提出申請。

▼陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

詹志宏在例行記者會上提到，國台辦昨天記者會的資訊有一點落後，目前我們雙方共同的交集就是前一陣子，我們宣布可以開放的10個定期航班的航點，跟13個可以包機的航點。

詹志宏說，10個定期航點，目前已經有7個航點是核准的，分別是深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島。

詹志宏指出，第8、第9個航點已經有航空公司提出申請，一個是武漢、一個是寧波，「那很可惜就是鄭州，現在還沒有旅客，所以兩岸任何航空公司都還沒有提出復航的申請。」

詹志宏進一步解釋，最新的狀況就是，這10個定期航班的航點，已經或即將會有9個來復航。

至於開放觀光客的部分，詹志宏說，主管機關交通部已經多次表示，在對等互惠的原則之下，我方樂見來推動兩岸雙向的觀光客的交流，「我們也不了解中共在擔心什麼，他不放他們的觀光客過來，他到底是在擔心什麼？」

詹志宏還說，「如果他擔心的事情公諸於世的話，那我們大家也好評量一下，它這個擔心有沒有必要？那如果沒有必要的話，它的旅客為什麼不過來？反而只要我們的旅客單向的過去？」

最後，詹志宏強調，「中共當局在兩岸的交流上面應該展現更多的自信。」

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