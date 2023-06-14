入境台灣玩4天　她見入國登記表「氣到撕爛」怒嗆：算哪門子的國

▲看到入國2字超生氣。（圖／翻攝自抖音帳號Macy）

記者施怡妏／綜合報導

大陸一名在18年前移居香港，持有香港護照的「Macy」，10日入境台灣旅遊，結果在機上拿到「入國登記表」時，入國2字讓她很傻眼，「你算哪門子的『國』？」氣到當場撕毀登記表，並強調「不填」，最後仍順利從高雄入境台灣，此舉掀起網友討論。

「Macy」在抖音上傳一則21秒的影片，在飛機上拿到「入國登記表」，大大的「入國2字」點燃她的怒火，痛罵「你算哪門子的『國』？」並且當場撕毀紙張，丟在桌上喊「氣死我了，不填」。下一秒鏡頭跳到機場畫面，她順利入境高雄，展開4天的旅遊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片曝光，掀起網友熱議，「原機遣返」、「那就別來啊」、「不簽也不用撕毀別人的紙張...而且不要進來我國不就好了，要進來又生氣」、「懂流量密碼，給個讚」、「其實還可以多跟空姐要幾張來撕」、「妳可以當著海關的面撕」、「希望妳看到台幣也能一視同仁」。面對網友的質疑，她也回應「說了很多遍，最後我沒有填也不用填」。

據了解，港澳人士入境台灣有多種方式，若是以「網路申請簽證」、「落地申請簽證」，或持有「中華民國居留證」，確實不需要填寫入國登記表，便能順利入境。「Macy」可能就是藉由上述其中一種方式入境我國。

▼她氣到撕毀登記表。（圖／翻攝自抖音帳號Macy）