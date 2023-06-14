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大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會批海峽論壇是中共統戰平台　朱鳳蓮三問：民進黨究竟在怕什麼？

▲▼朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、魏有德／北京－台北 連線報導

大陸2023第十五屆海峽論壇將於6月17日舉行，前後還有諸多分論壇及相關活動，包括國民黨副主席夏立言及部分工商界等民眾代表也將組團出席。陸委會日前定調海峽論壇為中共最重要的統戰平台之一，對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在今（14）日的例行記者會上問道，「海峽論壇這一舉辦多年的兩岸民間交流活動，民進黨當局究竟在怕什麼、擋什麼？」

▲▼ 2022海峽論壇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲2022海峽論壇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

朱鳳蓮表示，兩岸同胞是血脈相連的一家人，理應常來常往、走近走親，民進黨當局一面口口聲聲宣稱要「讓兩岸恢復交流」，一面又公然威脅恐嚇參與籌辦和參加海峽論壇的台灣民間團體和台灣民眾，「完全是說一套做一套。」

朱鳳蓮提到，民進黨當局如此公然侵害台灣民眾的基本權利與自由，可見「綠色恐怖」何其囂張！試問，「台灣民眾參加兩岸交流何罪之有？陸委會指稱海峽論壇反獨、促融、促統，這三點哪一點在台灣地區現行規定禁止之列？通過兩岸各界民主協商促進兩岸關係發展，溝通解決兩岸之間的問題，陸委會有什麼理由反對？」

朱鳳蓮強調，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，符合兩岸同胞的共同利益，「第十五屆海峽論壇的舉辦，得到台灣民間團體、各界民眾踴躍響應，充分表明順民意、得民心的事，民進黨當局是阻撓打壓不了的。」

據了解，陸委會曾在9日透過公開聲明指，「海峽論壇」是中共重要對台統戰平台，藉由交流名義對台宣傳「反獨、促融、促統」並藉機進行政治操作，政府重申對該論壇政策立場一貫。

▲▼ 陸委會發言人 。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會發言人詹志宏。（圖／記者任以芳攝）

聲明提到，我方不得與陸方合作辦理「海峽論壇」，亦禁止在台辦理分支、延續性活動，「各地方政府、人民團體或個別人士，不得與陸方合辦論壇相關活動、在台舉辦分支、延續性活動，或造成任何在台辦理事實。」

聲明表示，禁止中央機關人員參與「海峽論壇」，亦不樂見我地方政府派員與會，「禁止中央部會及所屬單位人員以親自出席、視訊或任何形式參加『海峽論壇』相關活動；不樂見地方政府人員參加。」

聲明強調，禁止國人參加危害我國國家主權安全的「民主協商」活動及參與推動「一國兩制台灣方案」相關活動，「我方機關（構）、個人或團體、政黨不得以任何形式參加涉及中方倡議之『一國兩制台灣方案』及『民主協商』相關活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。」
 

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