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未來婆婆自詡新時代女性！「女人不必委屈」她住進去傻眼了：雙標

▲婆媳問題。（圖／CFP）

▲原PO直呼，未來的婆婆「可真雙標啊！」（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友發文表示，她和男友之所以會認識，是因為她在對方媽媽的烹飪教室上課，「她常在上課時跟我們說，她是新時代女性，不跟公婆住」，怎料，她跟男友同居後，卻被頻頻刁難，「怎麼換個位置，說法都不同了？」貼文曝光後，引發討論。

女網友在「匿名公社」上，以「未來的婆婆，你可真雙標啊」為標題發文表示，「我跟男友會認識，就是因為他媽的烹飪教室，這不是在罵人喔，是真的在他媽開的烹飪教室。」未來的婆婆上課時，總說自己是新時代女性，不跟公婆住、不理公婆要求、婆家的事情交給老公處理、除夕只吃飯不幫忙準備。

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未來的婆婆總告訴未婚的女成員，女人沒必要為婆家委屈，自私一點才會快樂。而後來原PO跟男友談戀愛，未來的婆婆也看似開明大方，但當她被求婚、兩人同居以後，卻被頻頻刁難，除了要煮菜、洗碗筷，甚至「有意無意灌輸我媳婦要順從公婆（的觀念），提親時也跟我爸媽說，現在年輕人都自由戀愛，聘金跟金子什麼的她不會給，要我們年輕人自己準備」。

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

對此，原PO不禁冷笑，「呵呵！當初不是很驕傲說自己拿了60萬聘金？」還說孝順公婆不是義務，怎麼換個位置換個腦袋？「還沒結婚、只是提完親就態度大轉變，我可真是服了你啊！」所幸男友站在她這邊，「說會貫徹他媽以前的思想，站在我這裡」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒住在一起就沒事」、「我婆婆也是超雙標的」、「簡單說就是只做對自己有利的一面，自私的意思」、「這婚你還結得下去嗎」、「雙標，自己可以別人不行」、「你很幸運，婚前就發現了，放生吧！不要以後悔不當初」。事後原PO也說，「我跟男友說，結婚先不要」。

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婆婆雙標男友新時代女性匿名公社

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