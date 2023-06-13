老公主管寄好友邀請！她確認了「被說很高調」　過來人秒懂：別加

▲老公的同事覺得原PO有趣，進而發送好友邀請。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

若在臉書貼文底下標註好友，該則文章、留言也可能出現在其他好友的塗鴉牆上。近日就有網友發文表示，她時常標記老公，結果對方同事、主管因為覺得她很有趣，就寄送好友邀請給她，只是當她確認後，「我老公的主管就會常常念我老公，說我在網路很高調怎樣的」，讓她不知該如何是好。

女網友在「匿名公社」上發文表示，她時常在臉書上分享貼文，也不時會標記老公，老公的同事和主管看到後，覺得她很有趣，所以便加她好友。她認為自己在臉書上發表的文章都很有分寸，且多是分享生活中有趣的事情，不料老公的主管卻有意見。

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原PO說，老公的主管看到這些文章後，「就會常常念我老公，說我在網路很高調怎樣的」。這些話讓老公對主管很不滿，覺得管太多，但原PO也不知該如何是好，畢竟不方便封鎖對方，「應該要怎麼樣才能巧妙的化解這件事？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「第一份工作的時候不懂，看到主管申請好友就同意了，結果後來發一些抒發心情的文章（完全沒提到公司）也被約談」、「工作久了之後完全不加同事主管好友的，就是怕主管連限時動態發什麼都要管」、「真的住海邊」。也有網友表示，「每篇文都可以單獨限制誰看不看得到」、「沒辦法封鎖的話只能設個分類，以後發文選一下分類了，不然就是要直接重辦帳號」、「這種情形建議將他設限制」。